Ngư dân Gia Lai thả lồng HDPE nuôi cá bớp giữa biển, thu trăm triệu đồng mỗi vụ

Cận cảnh mô hình nuôi cá bớp bằng lồng HDPE công nghệ cao ở giữa biển của ngư dân Gia Lai

Những ngày qua, ngư dân tại các vùng biển Gia Lai bắt đầu thu hoạch những lứa cá bớp trong vụ nuôi thử nghiệm đầu tiên bằng công nghệ cao, bên trong những chiếc lồng nhựa HDPE được thả giữa biển. Đây là mô hình nuôi mới thay thế cho những căn lồng gỗ truyền thống chông chênh, dễ hư hỏng qua mỗi mùa bão gió.

Ghi nhận thực tế tại những mô hình lồng bè HDPE giữa biển, bè chắc chắn hơn hẳn, kết cấu lồng rộng rãi giúp cá bớp hoạt động tốt, sinh trưởng nhanh và khả năng kháng bệnh cũng vượt trội so với trước đây. Tính trung bình, mỗi con cá thu hoạch trong đợt đầu tiên của mô hình mới, lớn hơn từ 0,5 - 1kg so với cách nuôi truyền thống.

Theo ông Nguyễn Anh Thương, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thủy sản Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), ngay trong vụ nuôi thử nghiệm đầu tiên, mô hình công nghệ cao này đã đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho người dân Nhơn Hải. Tính toán thực tế sau 8 tháng thả nuôi thử nghiệm 1.500 con cá bớp giống trong môi trường lồng bè HDPE thông thoáng và dòng nước chảy tốt, cá đạt kích cỡ thương phẩm chất lượng cao.

“Mỗi lồng bè HDPE nuôi cá bớp của ngư dân Nhơn Hải được đầu tư với tổng chi phí đầu tư trong năm khoảng 421,8 triệu đồng (Bao gồm: 260 triệu đồng tiền thức ăn, 84 triệu đồng tiền công chăm sóc, 36 triệu đồng tiền giống cùng các khoản thuốc men). Sau 8 tháng, mô hình đã cho sản lượng khoảng 4 tấn cá thương phẩm, giá bán hiện ổn định ở mức 150.000 đồng/kg, mang về tổng doanh thu ước đạt 600 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận ròng của vụ đầu tiên đạt gần 180 triệu đồng”, ông Nguyễn Anh Thương, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thủy sản Nhơn Hải, thông tin

Từ bao đời nay, người dân vùng biển địa phương vẫn quen thuộc với việc đóng lồng gỗ cố định để nuôi thủy sản. Tuy nhiên, lồng gỗ có hạn chế về diện tích, độ bền thấp và tốn rất nhiều công sức chăm sóc, vệ sinh. Trước diễn biến thời tiết ngày càng thất thường, việc chuyển đổi sang công nghệ lồng nhựa HDPE chịu sóng gió được xem là bước đi đột phá.

Ông Nguyễn Văn Sáng, một ngư dân nuôi cá bớp tại vùng biển Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, cho biết, không chỉ riêng tại Nhơn Hải, ở các vùng nuôi lân cận như xã đảo Nhơn Châu, Quy Nhơn... ngư dân cũng bắt đầu tiếp cận lồng HDPE. Mặc dù kỹ thuật cho cá ăn hay chăm sóc không quá nhiều khác biệt, nhưng quy trình hậu cần lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Thao tác vệ sinh, thay lưới trên lồng HDPE có lợi thế rất lớn. Bề mặt lồng trơn nhẵn, ít bám bẩn nên giảm thiểu đáng kể thời gian và công lao động. Đặc biệt đối với dòng cá hay di chuyển mạnh như cá bớp, lồng HDPE có thể đóng khung tròn bán kính lớn, tạo không gian cho cá ‘chạy’ tự do, nhờ đó cá lớn rất nhanh”, ngư dân Nguyễn Văn Sáng cho hay.

Theo một số hộ nuôi cá bớp khác, dù có độ bền ngoài biển lên đến 50 năm, mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt sinh trưởng và kinh tế, song việc tiếp cận lồng HDPE vẫn đang gặp khó khăn vì nguồn vốn đầu tư ban đầu. So với lồng gỗ truyền thống, chi phí đóng lồng nhựa HDPE cao hơn đáng kể, khiến nhiều hộ gia đình còn e dè. Bên cạnh đó, các thủ tục về giao khu vực biển nuôi trồng bền vững cũng là yếu tố cần chưa được hoàn thiện.

Trước những khó khăn trên, một số tổ chức đoàn thể tại Gia Lai đã chủ động vào cuộc để hướng dẫn thành lập các tổ hội nghề nghiệp và nhóm hộ nuôi; đồng thời đồng hành, hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để các Hợp tác xã làng biển cũng như các hộ dân có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất.

Không dừng lại ở việc bán cá thương phẩm, các Hợp tác xã đang ấp ủ mục tiêu kết hợp nuôi biển với du lịch trải nghiệm. Định hướng trong thời gian tới là đưa du khách ra thăm bè lồng HDPE, tự tay trải nghiệm bắt cá, bắt nhum ngay tại lồng và thưởng thức hải sản tươi ngon đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ngay trên biển.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.255 tấn (tăng 2,1% so với cùng kỳ), và những mô hình công nghệ cao như lồng HDPE đóng góp vai trò then chốt trong đà tăng trưởng này. Sự kết hợp giữa công nghệ nuôi hiện đại và dịch vụ du lịch xanh hứa hẹn nâng cao gấp nhiều lần giá trị hạt ngọc của biển, giúp ngư dân Gia Lai không chỉ làm giàu bền vững mà còn gìn giữ, phát triển tiềm năng kinh tế biển của quê hương.