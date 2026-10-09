Microsoft ra mắt Surface Laptop Ultra, giá khởi điểm 2.599 USD

Surface Laptop Ultra hướng đến phát triển và nghiên cứu AI. (Ảnh: Microsoft)

Sau khi hé lộ hồi đầu năm, Microsoft mở đặt hàng Surface Laptop Ultra từ ngày 8/10, dự kiến giao hàng từ ngày 16/10. Giá bán cao nhất của sản phẩm là 5.899 USD cho phiên bản RAM 128 GB.

Điểm đáng chú ý của thiết bị là chip RTX Spark do Nvidia công bố hồi tháng 6. Nvidia gọi đây là “siêu chip”, kết hợp CPU Arm Grace và GPU Blackwell RTX trên cùng một kiến trúc thống nhất. Bộ xử lý có tối đa 20 nhân CPU, GPU Blackwell với 6.144 nhân CUDA, hiệu năng AI đạt 1 petaflop FP4 và hỗ trợ tối đa 128 GB bộ nhớ LPDDR5X.

Microsoft trình làng laptop cao cấp dùng “siêu chip” Nvidia. (Ảnh: Microsoft)

Microsoft cung cấp hai cấu hình chính, gồm phiên bản RTX Spark N1X với CPU 18 nhân và phiên bản CPU 20 nhân. RAM tối đa 32 GB ở cấu hình cơ bản, trong khi bản dùng bộ xử lý 20 nhân hỗ trợ RAM lên đến 128 GB. Dung lượng SSD được giới thiệu tối đa 2 TB trên trang sản phẩm, nhưng trang đặt trước hiện chỉ có tùy chọn tối đa 1 TB.

Microsoft cũng so sánh trực tiếp Surface Laptop Ultra với MacBook Pro sử dụng chip M5 Pro mới, tuyên bố thiết bị có tốc độ tạo video nhanh hơn 6,2 lần, tạo ảnh nhanh hơn 4,3 lần và xử lý token đầu tiên nhanh hơn 2,1 lần. Theo hãng, máy có khả năng tản nhiệt tốt hơn 2,5 lần so với các dòng Surface trước đó và duy trì 99% hiệu năng tối đa khi không cắm điện.

Về thiết kế, máy có màn hình cảm ứng Mini-LED PixelSense Ultra 15 inch, tỷ lệ 3:2, độ sáng tối đa 2.000 nit. Khung nhôm nguyên khối dày 18 mm, trọng lượng 2 kg. Thiết bị còn có cổng sạc từ tính Magnetic Connect qua USB-C, đầu đọc thẻ SD, HDMI, USB-C, USB-A và giắc tai nghe 3,5 mm.

Một điểm đáng chú ý khác là ổ SSD có thể tháo rời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp về sau. Surface Laptop Ultra có hai lựa chọn màu sắc là bạch kim và xám đen.