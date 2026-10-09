Tổng thống Trump trao huân chương cho Elon Musk

Ngày 8/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cùng một số nhà lãnh đạo công nghệ quyền lực nhất nước Mỹ tham dự một hội nghị thượng đỉnh mà Nhà Trắng gọi là sự khởi đầu của một “thời kỳ vàng son” của khoa học Mỹ.

“Chúng ta đang sống trong thời đại của những kỳ quan và thành tựu công nghệ vĩ đại của nước Mỹ và với sự giúp đỡ của những người đàn ông và phụ nữ xuất chúng có mặt ở đây hôm nay, chúng ta sẽ luôn đứng đầu”, Tổng thống Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao huân chương cho các lãnh đạo công nghệ. Video: The Hill

Ông Trump đã trao tặng Huân chương Khoa học Quốc gia cho Elon Musk (CEO Tesla và SpaceX), Sergey Brin (đồng sáng lập Google), Jensen Huang (CEO Nvidia) và Lisa Su (CEO AMD).

Ông cũng trao tặng Huân chương Công nghệ và Sáng tạo Quốc gia cho CEO Microsoft Satya Nadella và CEO Dell Michael Dell.

“Các bạn sẽ được ghi vào sử sách như những người vĩ đại”, ông nói với những người nhận giải.

Người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết trong một tuyên bố: “Chính quyền ông Trump biết ơn những đóng góp của các nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những người được vinh danh này đang giúp đảm bảo nước Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đổi mới”.

Hội nghị kéo dài cả ngày nhằm tôn vinh nền khoa học Mỹ được xây dựng dựa trên báo cáo hồi tháng 7 của Michael Kratsios, người đứng đầu Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ, về cách chính quyền Mỹ hướng tới việc khôi phục lại hoạt động khám phá và đổi mới khoa học.

“Đây là thời kỳ hoàng kim”, ông Trump nói khi bước lên sân khấu để khai mạc chương trình buổi chiều của lễ kỷ niệm.

Sự kiện bắt đầu với một loạt thông báo về nguồn tài trợ cho các sáng kiến khoa học mới.

Trong số đó có cam kết chi khoảng 2,4 tỷ USD dưới dạng tín dụng điện toán AI và các công cụ khoa học từ các công ty AI hàng đầu của Mỹ cho các cơ quan liên bang đang nghiên cứu nhiều vấn đề khoa học được Nhà Trắng ưu tiên.

Các lĩnh vực này bao gồm thuật toán lượng tử, phòng thí nghiệm vật lý dựa trên AI và cải thiện hiệu quả kỹ thuật hạt nhân.

Ông Kratsios cũng chủ trì buổi công bố của Giám đốc NASA Jared Isaacman và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright về một quan hệ đối tác mới nhằm ứng dụng công nghệ hạt nhân trong thám hiểm không gian.

Ngày hội thảo tập trung vào một số lĩnh vực khoa học, bao gồm trí tuệ nhân tạo - hiện được chính quyền ông Trump gọi là “siêu trí tuệ” - năng lượng hạt nhân, điện toán lượng tử và siêu khoa học, hay nghiên cứu về chính khoa học.

Đại diện từ các công ty AI hàng đầu của Mỹ, bao gồm OpenAI, Anthropic, Google, Amazon Web Services và Micron Technology, đã lên sân khấu để công bố các mối quan hệ đối tác mới với chính phủ liên bang.

Nhiều nhà khoa học từ các viện nghiên cứu và công ty trình bày ngắn gọn về nghiên cứu của họ, chủ yếu tập trung vào năng lượng hạt nhân và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu.

Các diễn giả luân phiên sử dụng thuật ngữ “AI” và “SI” - thuật ngữ được các quan chức chính quyền ưa chuộng hơn kể từ khi Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh hành pháp đổi tên công nghệ này .

(Theo NBC News)