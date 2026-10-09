Bộ Quốc phòng triển khai mạng thông tin di động quân sự dùng riêng

Tại hội nghị, đại diện Binh chủng Thông tin liên lạc báo cáo tình hình triển khai dự án mạng thông tin di động quân sự dùng riêng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Theo đó, dự án được tổ chức theo hình thức tư vấn, khảo sát, thiết kế; cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật; thi công, lắp đặt. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Lực lượng chuyên môn của Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu) chủ động phối hợp, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì hội nghị.

Cùng với triển khai các hạng mục kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ tiếp nhận, quản lý, khai thác và vận hành hệ thống.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, các đơn vị phấn đấu hoàn thành thử tải, kiểm tra khả năng kết nối liên thông của hệ thống; đầu năm 2027 tổ chức vận hành thử nghiệm, đánh giá tính ổn định, độ an toàn và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước khi khai thác chính thức.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận nội dung này, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục. Quá trình triển khai tuân thủ chặt chẽ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu bảo mật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đối với việc triển khai các phòng họp Bộ Quốc phòng không giấy, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các phương án do Bộ tư lệnh 86 đề xuất, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Trong đó tập trung rà soát, củng cố hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với thiết bị, phần mềm trước khi đưa vào sử dụng; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu... góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy, điều hành.