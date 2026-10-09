TPHCM triển khai nền tảng quản lý Chính quyền số 2.0 và hệ thống IOC

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng Nền tảng Quản lý chính quyền số TPHCM và IOC.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng thông tin, Nền tảng Quản lý chính quyền số TPHCM được thử nghiệm qua ứng dụng di động từ năm 2025. Giai đoạn thử nghiệm thứ hai bổ sung phiên bản web, bổ sung các tính năng hướng tới hỗ trợ toàn bộ chu trình “nắm việc - giao việc - theo dõi - xử lý - phản hồi - phê duyệt”. Hệ thống kết nối theo chiều dọc, chiều ngang, từ chuyên viên đến lãnh đạo, từ xã, phường đến sở, ngành và thành phố.

Thông qua nền tảng, lãnh đạo có thể giao nhiệm vụ trực tiếp, yêu cầu xử lý những việc cấp thiết. Hệ thống nhắc việc theo hồ sơ, văn bản đến và nhiệm vụ được giao; thông tin đến cả chuyên viên, lãnh đạo phòng và lãnh đạo đơn vị trong quy trình xử lý. Các nhóm tương tác giúp trao đổi, phản ánh khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh phát biểu tại hội nghị

Đối với IOC, các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng thông tin, chỉ tiêu phục vụ điều hành. Dữ liệu được cập nhật, tích hợp vào hệ thống thành phố và thể hiện trên bảng tổng hợp trực quan, hướng tới điều hành kinh tế - xã hội bằng dữ liệu theo thời gian thực. Chánh Văn phòng UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương thông tin, hướng dẫn toàn thể cán bộ, công chức cài đặt, sử dụng các nền tảng phục vụ công tác.

Theo Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh, đến nay, thành phố đã kết nối, chuẩn hóa dữ liệu từ các cơ quan Trung ương, sở, ngành và doanh nghiệp; tích hợp 14 nhóm cơ sở dữ liệu chuyên biệt. Nền tảng khai phá dữ liệu đã triển khai hơn 540 API phục vụ truyền nhận dữ liệu tự động và theo thời gian thực. IOC hiện trực quan hóa dữ liệu trên 14 nhóm lĩnh vực trọng yếu, từ dân cư, hành chính công, kinh tế - xã hội, tài chính đến giao thông, giáo dục, y tế, quy hoạch và môi trường.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng

Hai nền tảng bổ trợ nhau: nền tảng chính quyền số quản lý công việc, giao nhiệm vụ, theo dõi thực hiện; IOC kết nối, phân tích, trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định.

Nền tảng chính quyền số phiên bản 2.0 hoạt động trên ứng dụng di động và web. Lãnh đạo có thể giao việc trực tiếp; chuyên viên cập nhật tiến độ, phản hồi; lãnh đạo theo dõi và phê duyệt trên hệ thống.

Khung bảng điều hành trực quan (dashboard) và biểu mẫu điện tử đã được cấu hình cho 168 phường, xã, đặc khu.

Dự kiến ngày 15-10, TPHCM vận hành các nền tảng.

Theo chỉ đạo của Thường trực UBND TPHCM, việc sử dụng phần mềm sẽ được đưa vào nhiệm vụ, chỉ tiêu KPI. Trường hợp không cài đặt, không sử dụng, không tương tác sẽ được xem xét khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.