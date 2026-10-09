Xây dựng nền tảng chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu người dùng

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, ứng dụng iHanoi ra đời trong bối cảnh với địa bàn quản lý rộng, quy mô dân số lớn, Hà Nội cần một kênh tương tác hiệu quả giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, khách du lịch.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Trước khi có iHanoi, người dân khi muốn phản ánh, kiến nghị bất kỳ vấn đề gì đều phải tự tìm hiểu thông tin cơ quan tiếp nhận, tìm cách gửi đơn thư và mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Sự xuất hiện của nền tảng iHanoi đã thay đổi hoàn toàn quy trình này. Người dân chỉ cần gửi phản ánh trực tiếp trên ứng dụng mà không cần phải làm đơn. Hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin kiến nghị đến đúng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý. Với kênh tiếp nhận riêng và trực tiếp này, kiến nghị và phản ánh của người dân sẽ nhanh chóng được xử lý.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, với 263.395 phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận, xử lý qua iHanoi, nếu ước lượng thời gian bỏ ra để tìm hiểu quy định pháp luật và viết, gửi đơn lên cơ quan chức năng là 2 tiếng, thì hiện tại chỉ với 15 phút mở ứng dụng iHanoi, chụp ảnh và mô tả vấn đề phát sinh, iHanoi đã tiết kiệm cho người dân thủ đô gần 500.000 giờ.

Không chỉ là nơi tiếp nhận phản ánh của người dân, iHanoi đã phát triển thành một ứng dụng đa mục đích (Super App) khi tích hợp thêm nhiều miniapp, phục vụ các nhu cầu cụ thể của người dùng. Chẳng hạn, miniapp HanoiCheck đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học của phụ huynh học sinh.

“Trước khi có HanoiCheck, phụ huynh học sinh chỉ biết được hôm nay con ăn gì qua các nhóm tương tác giữa phụ huynh với nhà trường. Nhưng với HanoiCheck, phụ huynh sẽ biết thêm được thông tin về thực đơn, bữa ăn, truy xuất nguồn gốc thực phẩm”, ông Tuấn nói.

Sự thiết thực của nền tảng được chứng minh bằng những con số ấn tượng. Nền tảng iHaNoi được chính thức kích hoạt vào ngày 28/6/2024 nhưng có hơn 6,6 triệu tài khoản định danh kết nối, khoảng 180.000 lượt người truy cập mỗi ngày. Nền tảng HanoiCheck, được ra mắt từ ngày 6/8/2026, đã có hơn hơn 243.000 lượt truy cập.

Từ kinh nghiệm có được với iHanoi, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, xây dựng nền tảng chỉ là bước đầu, để có thể nhân rộng, cần thực hiện 3 nguyên tắc.

Thứ nhất, việc xây dựng và phát triển nền tảng chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu của người dùng.

Thứ hai,thiết kế cấu trúc, tính năng nền tảng số phải thân thiện với người sử dụng.

Thứ ba, nền tảng phải liên tục cập nhật. Dữ liệu nền tảng cũng phải được cập nhật, chuẩn hóa, sử dụng thực chất.

Thành công của iHanoi khẳng định triết lý: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mang lại giá trị thiết thực cho người dân. Đây là cơ sở để Hà Nội tiếp tục xây dựng một chính quyền kiến tạo, củng cố niềm tin xã hội và hướng tới mục tiêu làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn.