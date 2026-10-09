Cần Thơ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Nghi thức phát động Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong chuyển đổi số như mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Phú; Ứng dụng thiết bị bay không người lái (Drone) trong phun thuốc trên cây sầu riêng. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ định hướng triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã.

Trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra nghi thức phát động Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”.

Theo đó, từ ngày 10/10 đến hết ngày 8/12/2026, thành phố phấn đấu 100% công chức chuyên môn cấp xã và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng tham gia học tập, khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số”; ít nhất 85% người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Mỗi xã, phường phát triển tối thiểu 1 mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, tuyến đường không dùng tiền mặt hoặc chợ 4.0 tại địa phương, đồng thời xây dựng và triển khai ít nhất 1 cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số để đánh giá, chia sẻ và nhân rộng…