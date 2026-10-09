Đi tàu điện Hà Nội, người dân sắp có thêm cách quét vé nào?

Hành khách đi tàu điện Hà Nội có thể sử dụng nhiều phương thức qua cổng soát vé và thanh toán điện tử, từ mã QR, căn cước công dân đến thẻ ngân hàng.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), hệ thống thu soát vé tự động (AFC) đang được nâng cấp theo hướng tích hợp nhiều phương thức vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, giúp hành khách có thêm lựa chọn khi sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, hành khách có thể qua cổng soát vé bằng mã QR trên ứng dụng Hà Nội Metro, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID, thẻ ngân hàng đạt chuẩn EMV, tem vé QR hoặc thẻ NFC. Về thanh toán, hệ thống hỗ trợ các phương thức như liên kết ngân hàng, thẻ Visa/EMV quốc tế và ví điện tử gồm VNPT Money, MoMo, ShopeePay, Viettel Money...

Việc tích hợp nhiều hình thức vé và thanh toán hướng tới giúp hành khách thuận tiện hơn khi đi tàu điện, giảm sự phụ thuộc vào một loại vé duy nhất và mở rộng lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, các phương thức này có thể có điều kiện sử dụng khác nhau; hành khách cần kiểm tra hướng dẫn cụ thể của Hà Nội Metro trước khi sử dụng.

Hành khách đi tàu điện Hà Nội Hà Nội có thể sử dụng nhiều phương thức qua cổng soát vé, từ căn cước công dân đến thẻ ngân hàng. (Ảnh Thành Long)

Bên cạnh việc đa dạng hóa cách qua cổng soát vé, Hà Nội Metro cũng hướng tới kết nối tàu điện với xe buýt và các dịch vụ gọi xe như Be, Grab, Green SM, cùng dịch vụ xe đạp công cộng TNGo. Mục tiêu là giúp hành khách thuận tiện hơn khi di chuyển từ nhà đến ga và từ ga đến điểm đến cuối cùng.

Định hướng này gắn với mô hình dịch vụ di chuyển tích hợp (Mobility as a Service – MaaS), trong đó các phương thức giao thông công cộng và dịch vụ di chuyển được kết nối để hỗ trợ người dân lựa chọn hành trình phù hợp.

Việc mở rộng các phương thức vé điện tử, thanh toán và kết nối phương tiện có thể mang lại thêm lựa chọn cho người đi tàu điện Hà Nội.