Google mở công cụ nhận diện ảnh, video và âm thanh do AI tạo

Nguồn: Google

SynthID Detector là công cụ web Google dùng để nhận diện nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa. Công cụ miễn phí nhưng yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google, OpenAI hoặc Apple. Google đã phát triển công cụ hơn một năm và trước đây chỉ cung cấp bản dùng cho nhà báo cùng một số người làm truyền thông chuyên nghiệp.

Hiện công cụ đọc được ảnh, video và đoạn âm thanh tạo bằng công cụ AI của Google, OpenAI, NVIDIA và Kakao. Google cho biết hỗ trợ ảnh tạo và chỉnh sửa bằng Apple Intelligence sẽ đến “sớm”, nên đây có thể là một trong những công cụ nhận diện AI đầu tiên đọc được ảnh từ các tính năng của Apple như Image Playground.

Công ty còn có các phương pháp khác để phát hiện dấu bản quyền SynthID và chứng chỉ nội dung C2PA, bao gồm tính năng " Circle to Search " và ứng dụng Gemini. Tuy nhiên, việc tạo ra một trang web chuyên dụng để phát hiện giúp việc tiếp cận các công cụ này dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với những người chưa sử dụng các công cụ AI của Google.

Công cụ này vẫn có giới hạn như mọi hệ thống nhận diện AI khác. Nó không bắt được toàn bộ nội dung do AI tạo ra, vì nhiều công ty dùng những chuẩn đóng dấu bản quyền khác nhau, và dấu bản quyền cũng có thể bị xóa khỏi nội dung trong một số trường hợp. Ngoài ra, công cụ còn không phân biệt nội dung do AI tạo hoàn toàn với nội dung chỉ được AI chỉnh sửa, nên người dùng không biết cụ thể một tệp được làm ra thế nào hay phần nào là nhân tạo.

Engadget nhận xét việc xác minh nội dung do AI tạo ra còn xa mới hoàn chỉnh, bởi các công cụ hiện dựa trên nhiều chuẩn chắp vá và chưa có bộ kiểm tra chung cho tất cả. Meta chẳng hạn đang thử nghiệm một trang web riêng, nhận ra ảnh tạo hoặc chỉnh sửa bằng mô hình Muse Image mới nhất của hãng, song không nhận ra ảnh của công ty khác, thậm chí cả ảnh từ các mô hình cũ của chính Meta.

Google từng cho biết ElevenLabs cam kết bổ sung hỗ trợ đóng dấu bản quyền, và trên trang web, hãng công bố đang “liên tục nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác để có thể nhận diện thêm nhiều nội dung do AI tạo ra”.