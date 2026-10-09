Lenovo tại CES 2027: Định hình kỷ nguyên Hybrid AI tiếp theo

Cùng đó, Tech World sẽ là diễn đàn quy tụ các lãnh đạo công nghệ toàn cầu và những người có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành để bàn về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI). Tại đây, họ sẽ cùng phân tích cách Hybrid AI có thể trao quyền cho con người, mở ra những khả năng mới cho doanh nghiệp và xã hội.

Trong bối cảnh nhu cầu về một định hướng AI có trách nhiệm ngày càng trở nên cấp thiết, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu mốc quan trọng đầu năm 2027, góp phần định hình vai trò của AI trong việc khai phóng tiềm năng con người, gìn giữ tính bền vững của hành tinh và thúc đẩy tiến bộ toàn cầu.

Ông Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Lenovo, khẳng định: “AI đang ở một giai đoạn tiến hóa mới, nơi mỗi cá nhân và doanh nghiệp đều có thể được trao quyền để chuyển hóa dữ liệu thành giá trị thực. Năng lực tiếp theo của AI chính là việc kết hợp những tinh hoa của trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo để kiến tạo những khả năng hoàn toàn mới; tương lai không phải AI hay con người riêng rẽ, mà là Con người + AI. Tại Tech World, chúng tôi sẽ trình bày cách chiến lược Hybrid AI đang giúp xây dựng một tương lai thông minh hơn cho tất cả mọi người, với hiệu quả vượt trội, đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư".

Lenovo Tech World sẽ diễn ra vào lúc 17:00 ngày 6/1 theo giờ Thái Bình Dương. Sự kiện mở cửa cho các khách tham dự CES đã được cấp phép, thông tin chi tiết về vé và công tác tổ chức sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Chương trình cũng sẽ được phát trực tuyến trên toàn cầu. Danh sách diễn giả, địa điểm và thông tin hậu cần khác sẽ được Lenovo công bố trong tháng này.

Việc đưa Tech World trở lại CES tại Las Vegas diễn ra trong bối cảnh Lenovo đang triển khai giai đoạn tiếp theo của tầm nhìn Smarter AI for All. Tại Tech World @ CES 2027, Lenovo sẽ trình diễn cách Hybrid AI hiện thực hóa tương lai Con người + AI bằng cách đồng bộ tất cả các mô hình và tính năng AI dành cho cá nhân, doanh nghiệp và công cộng trên toàn bộ danh mục thiết bị, hạ tầng, phần mềm, giải pháp và dịch vụ.

Tech World 2027 sẽ mở ra một tương lai mà tập trung vào: AI lấy con người làm trung tâm: trải nghiệm được cá nhân hóa sâu, nhận biết ngữ cảnh và ưu tiên quyền riêng tư, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Hiệu quả toàn diện: công nghệ được tối ưu ở mọi tầng của hệ sinh thái AI, giúp từng token, ứng dụng và đầu tư mang lại giá trị lớn hơn.

Niềm tin: kiến trúc AI được thiết kế để khách hàng bảo vệ dữ liệu, đảm bảo quyền kiểm soát đối với tri thức của mình và triển khai AI một cách tự tin.

Đối với người dùng cá nhân, Lenovo sẽ giới thiệu một nền tảng AI duy nhất, đồng bộ trên nhiều thiết bị - một trải nghiệm AI cá nhân kết nối xuyên suốt PC, điện thoại thông minh, thiết bị đeo và các sáng tạo mới khác.

Đối với doanh nghiệp, Lenovo sẽ trình diễn cách danh mục Hybrid AI toàn diện của hãng chuyển hóa dữ liệu thành giá trị kinh doanh, đưa AI tiếp cận nguồn dữ liệu phù hợp nhất, giúp doanh nghiệp xây dựng và mở rộng “nhà máy Hybrid AI”, chuyển đổi môi trường làm việc và tiến tới vận hành theo mô hình AI-native.