Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu giả mạo các đơn vị thuộc lực lượng Công an, sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo và nội dung tương tự các trang chính thống để tạo dựng lòng tin, thu hút người dùng tương tác. Đây có thể là thủ đoạn nhằm tiếp cận, thu thập thông tin và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, phát tán thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng ghi nhận một số tài khoản sử dụng tên, hình ảnh đại diện, logo và nội dung liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an để tạo dựng hình ảnh như một kênh thông tin chính thống.

Cảnh báo tài khoản giả mạo Công an trên mạng xã hội. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Đáng chú ý, các tài khoản này không chỉ sao chép, đăng tải lại nội dung từ các trang chính thức mà còn chủ động kết bạn, theo dõi, bình luận và tương tác với người dùng nhằm tăng mức độ tin cậy. Sau khi tạo dựng được "vỏ bọc" của một tài khoản chính thống, các đối tượng có thể tiếp tục tiếp cận, tạo lòng tin và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Việc nhận diện tài khoản giả mạo không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi gần giống hoặc sao chép nguyên nội dung từ các trang chính thống, khiến người dùng dễ nhầm lẫn nếu chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi tiếp cận các thông tin liên quan đến lực lượng Công an cần kiểm tra kỹ nguồn đăng tải, tên tài khoản, địa chỉ trang và lịch sử hoạt động; không mặc nhiên tin tưởng chỉ vì tài khoản sử dụng hình ảnh, logo hoặc tên gọi của cơ quan Công an.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho các tài khoản không được xác thực; không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của những tài khoản có dấu hiệu nghi vấn.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu giả mạo cơ quan Công an hoặc phát hiện nội dung, hoạt động đáng ngờ, người dân cần lưu lại thông tin, hình ảnh, đường link liên quan và thông báo ngay cho cơ quan Công an để được kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.