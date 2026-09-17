Giá dầu và cà phê đồng loạt giảm

Chỉ số MXV-Index giảm còn 3.023 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực bán gia tăng trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,4%, xuống 3.023 điểm. Nhóm năng lượng dẫn đầu đà giảm, trong khi cà phê cũng chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung cải thiện.

Theo MXV, cả 5 mặt hàng năng lượng đều giảm giá. Brent giảm 2,69%, xuống 105,83 USD/thùng; WTI giảm 3,21%, xuống 102,43 USD/thùng.

Diễn biến chỉ số DXY từ đầu năm 2026 đến nay. Nguồn: MXV

Giá dầu chịu tác động từ quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đưa lãi suất lên 3,75-4%. Sau quyết định này, chỉ số DXY phục hồi quanh 100 điểm, khiến dầu trở nên đắt hơn đối với các thương nhân sử dụng đồng tiền khác, qua đó gây sức ép lên nhu cầu.

Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11-9 giảm 640.000 thùng, xuống 423,4 triệu thùng. Tuy nhiên, mức giảm thấp hơn nhiều so với dự báo 1,62 triệu thùng. Tồn kho các sản phẩm xăng dầu thành phẩm tăng cũng cho thấy nhu cầu tiêu thụ chưa mạnh như kỳ vọng.

Về nguồn cung, Saudi Arabia đang triển khai các phương án hạn chế nguy cơ gián đoạn vận chuyển. Saudi Aramco đề xuất tăng lượng dầu giao cho khách hàng châu Á thông qua sang tải ngoài khơi Sohar, Oman, qua đó tránh đi qua eo biển Hormuz. Doanh nghiệp này cũng tìm cách khôi phục khoảng 50% công suất trong vài ngày tới.

Tại Iraq, chính quyền thử nghiệm vận chuyển khoảng 38.000 thùng dầu thô bằng 209 xe tải từ các mỏ phía Nam tới Kirkuk, nhằm bổ sung cho hệ thống xuất khẩu phía Bắc. Các phương án vận chuyển thay thế giúp thị trường bớt lo ngại thiếu nguồn cung, qua đó làm giảm phần bù rủi ro trong giá dầu.

Trên thị trường cà phê, Arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 0,74%, xuống 6.207 USD/tấn, thấp nhất kể từ đầu tháng; Robusta tháng 11 giảm 1,47%, xuống 3.430 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Theo MXV, giá cà phê chịu sức ép khi nguồn cung toàn cầu cải thiện, Brazil đẩy mạnh xuất khẩu và tồn kho Arabica đạt chuẩn trên ICE tăng trở lại.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 tăng 4,4%, lên kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9%, xuống 180,6 triệu bao. Thị trường có thể dư khoảng 3 triệu bao, lần đầu sau 5 năm.

Tại Brazil, xuất khẩu cà phê tháng 8 đạt kỷ lục 4,15 triệu bao, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong hai tuần đầu tháng 9, xuất khẩu cà phê nhân đạt 107.900 tấn, tương đương khoảng 1,8 triệu bao, với tốc độ bình quân cao hơn 51,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Trần Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á, nguồn cung Brazil đang chuyển từ kỳ vọng sang hàng thực tế, có thể gây sức ép lên giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tồn kho Arabica vẫn thấp và nguồn hàng giao ngay chưa thực sự dồi dào.

Thị trường cũng theo dõi rủi ro vụ cà phê 2027 tại Brazil khi mưa đá tại Minas Gerais đe dọa diện tích vừa bước vào giai đoạn ra hoa. Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định.