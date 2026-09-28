TPHCM thắng lớn tại giải 'Oscar ngành du lịch'

Cụ thể 3 hạng mục gồm: Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á năm 2026 (Asia’s Leading Business Travel Destination 2026); Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026 (Asia’s Leading Festival & Event Destination 2026); Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2026 dành cho Sở Du lịch TPHCM (Asia’s Leading City Tourist Board 2026).

Dịp này, một số doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khu nghỉ dưỡng… cũng được tôn vinh ở các hạng mục khác nhau. Trong đó, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - liên doanh giữa Saigontourist Group và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) được vinh danh tại hạng mục Trung tâm hội nghị và hội thảo hàng đầu Việt Nam (Vietnam’s Leading Meetings & Conference centre 2026).

CTCP Du lịch Vietravel được vinh danh tại 2 hạng mục, gồm Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu châu Á (Asia's Leading Tour Operator 2026); Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu Việt Nam (Vietnam's Leading Tour Operator 2026).

Ông Lại Minh Duy, Chủ tịch HĐQT TSTtourist, nhận giải thưởng từ ông Graham E. Cooke - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của World Travel Awards

Bên cạnh đó, TSTtourist cũng được xướng tên tại hạng mục Công ty du lịch hàng đầu Việt Nam (Vietnam’s Leading Travel Agency 2026), sau lần đầu nhận giải vào năm 2018.

Được ví như “Giải Oscar của ngành du lịch”, World Travel Awards ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng thường niên có uy tín quốc tế, tôn vinh các thương hiệu, tổ chức và doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực lữ hành, hàng không, lưu trú và dịch vụ du lịch.

Qua hơn ba thập kỷ, giải thưởng trở thành dấu ấn được ngành du lịch quốc tế quan tâm, ghi nhận chất lượng và vị thế của các doanh nghiệp tại từng thị trường.