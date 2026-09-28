Hình thành những mắt xích đầu tiên của chuỗi SAF tại Việt Nam

Từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về SAF

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Việt Nam đã có những cơ sở và kinh nghiệm ban đầu tại một số khâu của chuỗi SAF (ảnh minh họa).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong quá trình xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cơ quan quản lý đã xây dựng các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi năng lượng phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hàng không dân dụng quốc tế, quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và mục tiêu cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26, hướng tới mục tiêu phát triển hàng không bền vững và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trong đó, dự thảo Thông tư quy định về giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành. Nội dung về lộ trình sử dụng SAF tại Việt Nam cũng được đưa vào dự thảo này.

Theo Cục quản lý chuyên ngành, lộ trình sử dụng SAF được đề xuất trên cơ sở các cam kết của Việt Nam, quy định của Cơ chế bù đắp và giảm phát thải carbon đối với các chuyến bay quốc tế (CORSIA), khả năng tự chủ nguồn cung SAF trong nước và yêu cầu duy trì ổn định thị trường vận tải hàng không.

Việc xây dựng lộ trình cũng hướng tới tránh tạo ra những cú "sốc" đối với thị trường vận tải hàng không và các hãng hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng trong quá trình hoàn thiện lộ trình sử dụng SAF tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bắt đầu nghiên cứu sản xuất SAF

Tại báo cáo, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không, các hãng bay tham gia Tổ soạn thảo 2 thông tư liên quan để có thể tham gia ý kiến trực tiếp trong quá trình xây dựng quy định về SAF và thực hiện cơ chế giảm CO2, nghĩa vụ bù trừ các-bon theo cơ chế CORSIA.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, một số doanh nghiệp năng lượng đã chủ động nghiên cứu SAF.

Petrovietnam đã giao Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) triển khai các nội dung liên quan. Trong đó, BSR đã nghiên cứu cơ hội đầu tư sản xuất SAF theo công nghệ HEFA (công nghệ sản xuất SAF từ các loại dầu, mỡ phù hợp); PVOIL và Viện Dầu khí Việt Nam đã nghiên cứu UCO (dầu ăn đã qua sử dụng) và một số nguồn nguyên liệu khác.

Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOILTrans) đã có hoạt động thu gom UCO và kinh nghiệm liên quan đến chứng nhận ISCC EU (Hệ thống chứng nhận tính bền vững). Ngoài ra, BSR cũng đã thực hiện phối trộn và xuất bán lô nhiên liệu chứa 5% SAF từ SAF nhập khẩu và Jet A-1 do BSR sản xuất.

Nhiên liệu hàng không bền vững là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường (ảnh minh họa).

Không chỉ ở khâu sản xuất, Việt Nam cũng đã có những kinh nghiệm bước đầu về nhập khẩu, cung ứng và sử dụng SAF trong khai thác hàng không.

Cụ thể, Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã nhập khẩu và cung ứng SAF cho các chuyến bay của Vietjet tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong năm 2024 và tham gia hoạt động pha chế SAF trong năm 2025.

Vietjet cũng đã có kinh nghiệm sử dụng SAF trên chuyến bay. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng của các hãng hàng không chưa đồng đều; một số hãng chưa có kế hoạch SAF cụ thể hoặc chưa có thông tin để đánh giá khả năng triển khai.

Bên cạnh nguồn nguyên liệu và khả năng sản xuất, hạ tầng cung ứng tại các cảng hàng không cũng được xác định là một mắt xích quan trọng trong chuỗi SAF.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định, hệ thống nhiên liệu hiện hữu có thể là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu khả năng tiếp nhận và cung ứng SAF.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC) bước đầu đánh giá hạ tầng hiện có có khả năng được xem xét sử dụng cho SAF hoặc Jet A-1 có pha SAF.

Tuy nhiên, để triển khai cần đánh giá cụ thể tính tương thích của hệ thống bể chứa, đường ống, thiết bị và hệ thống tra nạp. Đồng thời, các yêu cầu về chất lượng, thử nghiệm, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc cũng cần được làm rõ.

Cục quản lý chuyên ngành đánh giá, Việt Nam đã có những cơ sở và kinh nghiệm ban đầu tại một số khâu của chuỗi SAF. Tuy nhiên, các hoạt động hiện có chưa tạo thành chuỗi cung ứng SAF hoàn chỉnh và chưa đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ tính khả thi của việc triển khai SAF ở quy mô quốc gia.

Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để triển khai các nhiệm vụ về SAF ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã tham dự các cuộc họp tham vấn kỹ thuật, chính sách về thúc đẩy sản xuất, nhập khẩu SAF do Bộ Công Thương chủ trì. Tại các cuộc họp, Cục Hàng không Việt Nam tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và sử dụng SAF.

Khảo sát nguồn nguyên liệu, công nghệ chuyển đổi phù hợp

Ở cấp độ quốc tế, tại cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp lâm thời về Hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN - Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức vào ngày 18/9/2025 tại Bangkok (Thái Lan), các nước ASEAN đã có ý kiến đề nghị EU nghiên cứu và cho phép SAF được chứng nhận đồng thời theo cả tiêu chuẩn của RefuelEU và tiêu chuẩn CORSIA.

Phía EU ghi nhận và cho biết đang phối hợp với các Chương trình chứng nhận tính bền vững nhằm cho phép SAF được chứng nhận đồng thời theo cả tiêu chuẩn của EU và tiêu chuẩn CORSIA.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và tham gia ý kiến thúc đẩy sự thống nhất công nhận tiêu chuẩn SAF giữa các cơ chế của EU và ICAO trong thời gian tới để tạo thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam.

Song song với đó, Cục Hàng không Việt Nam đang tham gia Dự án Nghiên cứu khả thi thuộc Chương trình Hỗ trợ, Đào tạo và Xây dựng năng lực của ICAO cho Chương trình Nhiên liệu hàng không bền vững (ACT-SAF).

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là khảo sát các nguồn nguyên liệu thô sẵn có tại Việt Nam (như sinh khối nông nghiệp, dầu ăn đã qua sử dụng, rác thải...) và công nghệ chuyển đổi phù hợp để sản xuất SAF. Từ đó, có đủ thông tin để phân tích, đánh giá, nhận diện các đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển, triển khai SAF.

Từ kết quả khảo sát hiện trạng, sẽ nghiên cứu đề xuất mô hình chuỗi cung ứng, giải pháp quản lý và lộ trình từng bước đưa SAF vào áp dụng tại thị trường Việt Nam. Đánh giá và sàng lọc kỹ lưỡng các nguồn nguyên liệu tiềm năng sẵn có tại Việt Nam và các lộ trình chuyển đổi công nghệ phù hợp.

Cùng với đó, tổ chức đào tạo chuyên sâu, tập huấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán bộ hàng không trong nước và đưa ra khuyến nghị về các hành động tiếp theo để triển khai ngành công nghiệp SAF tại Việt Nam.