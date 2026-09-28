Cụ bà tròn 100 tuổi vẫn đi làm mỗi ngày, gặp khách hàng và mang hợp đồng mới về cho công ty

Bà Kim Sook-ja sinh năm 1926 và tròn 100 tuổi trong năm 2026. Dù đã bước sang tuổi 3 chữ số, bà vẫn duy trì công việc hằng ngày thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn.

Mới đây, công ty bảo hiểm nơi bà làm việc đã tổ chức 1 buổi lễ để ghi nhận quá trình cống hiến kéo dài hơn 4 thập kỷ của bà Kim.

Bà gia nhập công ty Hanwha vào năm 1983. Kể từ đó, bà đều đặn đến văn phòng chi nhánh mỗi ngày và liên tục làm việc trong 43 năm.

Công việc của bà không chỉ dừng ở việc có mặt tại văn phòng. Bà Kim vẫn trực tiếp gặp gỡ khách hàng và hoàn tất những hợp đồng bảo hiểm mới cho công ty.

Bà Kim Sook-ja (trái). Ảnh: Seoul Economic Daily

Trong suốt quá trình làm việc, bà từng nhận nhiều giải thưởng ghi nhận những cột mốc cống hiến. Công ty đã vinh danh bà ở các mốc 20 năm, 30 năm và 40 năm gắn bó.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Kim cho biết đã đồng hành cùng khách hàng trong suốt 43 năm. Bà cảm thấy hạnh phúc khi công ty và gia đình ghi nhận hành trình đó như 1 di sản đẹp.

Bên cạnh sự nghiệp lâu năm trong lĩnh vực bảo hiểm, bà Kim luôn duy trì sự cân bằng với cuộc sống gia đình. Các con của bà đã có mặt tại buổi lễ để chứng kiến khoảnh khắc mẹ được vinh danh.

Hiện các con của bà Kim làm việc trong lĩnh vực giáo dục và tài chính. 1 số người cháu của bà đang tham gia nghiên cứu khoa học.

Đại diện công ty cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục xây dựng văn hóa kế thừa, giúp đội ngũ bán hàng trực tiếp có thể tự hào duy trì những giá trị đã được tạo dựng trong thời gian dài.

Không chỉ tại Hàn Quốc, câu chuyện về người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc cũng xuất hiện ở Nhật Bản.

Trong phóng sự phát sóng ngày 18/9/2026, CNN giới thiệu bà Fuku Amagawa, 103 tuổi, vẫn làm việc 5 ngày mỗi tuần tại cửa hàng ramen của gia đình.

Cửa hàng này được gia đình bà Amagawa mở cách đây khoảng 60 năm. Dù đã hơn 100 tuổi, bà vẫn tham gia công việc đều đặn và chưa có ý định nghỉ hoàn toàn.

Thông qua người phiên dịch, bà Amagawa cho biết cảm thấy hạnh phúc khi vẫn có thể làm việc ở tuổi 103.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà nhắc đến thói quen uống 1 cốc bia mỗi tối, ăn uống đầy đủ và luôn có 1 lý do để thức dậy vào mỗi buổi sáng.