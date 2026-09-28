Xi măng đồng loạt tăng giá, có loại tăng tới 100.000 đồng/tấn

Trước áp lực gia tăng từ chi phí sản xuất, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành xi măng đã đồng loạt thông báo điều chỉnh tăng giá bán ra thị trường.

Đợt điều chỉnh giá trên phạm vi rộng phản ánh rõ sức ép lớn từ chi phí đầu vào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự biến động giá của hàng loạt yếu tố đầu vào then chốt như clinker, than, thạch cao, cùng với chi phí năng lượng, vận hành và logistics không ngừng leo thang thời gian qua.

Theo thông báo gửi đến các đối tác và khách hàng, mức tăng giá trong đợt này dao động phổ biến từ 30.000 - 100.000 đồng/tấn, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, dòng sản phẩm cũng như khu vực giao nhận.

Các nhà sản xuất khẳng định việc điều chỉnh này nhằm bù đắp một phần chi phí, duy trì chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo đảm hoạt động cung ứng.

Lịch trình và mức điều chỉnh được các doanh nghiệp áp dụng rải đều từ đầu tháng 10/2026.

Mở màn cho đợt tăng giá này, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang cùng áp dụng mức tăng 50.000 đồng/tấn đối với tất cả các dòng sản phẩm kể từ ngày 1/10.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái điều chỉnh tăng 30.000 đồng/tấn cho các sản phẩm xi măng bao và jumbo tại thị trường tỉnh Lào Cai.

Đến ngày 5/10, làn sóng tăng giá tiếp tục lan rộng tại nhiều địa phương. Chi nhánh TP.HCM của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Xi măng SCG Việt Nam tăng 49.896 đồng/tấn đối với sản phẩm đóng bao 50kg và bao Jumbo.

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao nâng giá bán thêm 70.000 đồng/tấn đối với xi măng bao và 100.000 đồng/tấn đối với xi măng rời.

Cũng từ ngày 5/10, Công ty Xi măng Long Sơn áp dụng mức tăng 70.000 đồng/tấn cho danh mục sản phẩm đa dạng gồm Long Sơn, Tam Sơn, NorthStrong Cement, Hà Trung, Hoàng Hải, Sông Mã và Thành Sơn tại khu vực giao nhận phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Từ ngày 10/10, Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên chính thức tăng 50.000 đồng/tấn đối với dòng Power Cement và Hà Tiên 2 bao 50kg trên toàn hệ thống giao hàng.

Xi măng INSEE ghi nhận mức điều chỉnh tăng 100.000 đồng/tấn từ rạng sáng 15/10 đối với các dòng xi măng công nghiệp như Easy Flow, Quickcast, Extra Durable và Stable Soil.

Đợt điều chỉnh giá trên phạm vi rộng phản ánh rõ sức ép lớn từ chi phí đầu vào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự biến động này được dự báo sẽ tạo làn sóng tác động dây chuyền, làm gia tăng chi phí đối với các đại lý, nhà phân phối.

Đặc biệt, tại các công trình xây dựng đang triển khai hoặc các dự án có nhu cầu tiêu thụ khối lượng xi măng lớn, việc giá vật liệu tăng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mua hàng và kéo tăng tổng chi phí đầu tư.

Hiện nay, giá xi măng đóng bao trên thị trường đang dao động trong khoảng 1.600.000 - 2.500.000 đồng/tấn tùy thuộc vào thương hiệu và khu vực, trong khi dòng xi măng rời có mức giá biến động từ 1.300.000 - 1.950.000 đồng/tấn.