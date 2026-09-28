Giá dầu hôm nay 28/9: Tăng khi đàm phán hòa bình Mỹ-Iran bế tắc

Sau khi mở phiên, lúc 00h36 GMT (7:36 sáng ngày 28/9 giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent tăng 1,32 USD/thùng, tương đương 1,27%, lên 105,64 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI tăng 70 cent, hay 0,76%, lên 93,11 USD/thùng.

Iran đã công bố bản đề xuất hòa bình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tuần trước nhằm tìm cách giải quyết xung đột với Mỹ và mở lại eo biển Hormuz. Tehran cho biết đề xuất đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các nhà hòa giải Qatar.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm thứ Bảy 26/9 cho biết đã bác bỏ kế hoạch này. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump nói các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong tuần này.

Diễn biến trên khiến thị trường tiếp tục theo dõi sát khả năng xung đột Mỹ-Iran được giải quyết như thế nào, đặc biệt là tương lai của eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng của khu vực.

Reuters dẫn nhận định từ các nhà phân tích của ANZ cho biết, các rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, khi lực lượng Houthi và Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi, khiến các dòng chảy nguồn cung trong khu vực dễ bị tổn thương.

Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu tại Yemen cho biết sáng sớm thứ Bảy 26/9 đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái do lực lượng Houthi phóng về phía nước này.

Những diễn biến này tiếp tục gây ra rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông, dù số liệu mới nhất cho thấy dòng dầu thực tế qua khu vực đang phục hồi.

Trong tuần trước, giá dầu Brent tăng 0,4%, trong khi WTI giảm tới 7,9%. WTI chịu sức ép do thị trường lo ngại Mỹ có thể hạn chế xuất khẩu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu trong nước đang ở mức kỷ lục. Một động thái như vậy có thể khiến các nhà máy lọc dầu Mỹ giảm sản lượng, qua đó làm giảm nhu cầu đối với dầu thô.

Theo ANZ, các sản phẩm dầu đã lọc tiếp tục là một yếu tố gây sức ép lên thị trường. Giá diesel cao kỷ lục tại Mỹ làm gia tăng rủi ro lạm phát và thúc đẩy tranh luận về khả năng hạn chế xuất khẩu.

Các nhà phân tích cho rằng nếu Mỹ áp dụng hạn chế đối với xuất khẩu diesel, nguồn cung sản phẩm dầu bên ngoài nước này có thể thắt chặt hơn, trong khi giá tại châu Âu có khả năng tăng do lo ngại nguồn cung từ Mỹ suy giảm.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung dầu từ Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu sơ bộ của Kpler công bố hôm thứ Hai, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt trong khu vực đã tăng lên 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2. Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là những nước đóng góp chính vào mức tăng này.

Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng phục hồi. Kpler ước tính dòng dầu qua tuyến đường biển này trong tháng 9 đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày.

Saudi Arabia đã chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu từ cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía đông sau khi các cuộc tấn công gây hư hại đường ống Đông-Tây.