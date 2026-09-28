Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My chi lớn gom 11 triệu cổ phiếu, AgriS (SBT) tái cấu trúc loạt công ty con

Chủ tịch Hội đồng quản trị gia tăng tỷ lệ sở hữu lên 12,92%

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ vừa được công bố, bà Đặng Huỳnh Ức My đã mua thành công 11 triệu cổ phiếu SBT theo đúng số lượng đã đăng ký trước đó. Giao dịch mua vào này được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận, diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8/9/2026 đến ngày 21/9/2026.

Sau khi hoàn tất giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị AgriS đã tăng từ hơn 107,6 triệu cổ phiếu lên mức gần 120,8 triệu cổ phiếu. Con số này đã bao gồm cả số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi thuộc đợt chào bán ra công chúng mã SBT425026. Qua đó, tỷ lệ sở hữu vốn của cá nhân bà Đặng Huỳnh Ức My tại doanh nghiệp chính thức nâng từ 11,87% lên mức 12,92%.

Tính gộp cả các giao dịch của người có liên quan, nhóm cổ đông liên đới tới Chủ tịch Hội đồng quản trị đang nắm giữ tổng cộng hơn 317,8 triệu cổ phiếu SBT. Khối lượng cổ phiếu này tương ứng với tỷ lệ sở hữu đạt 34,01% vốn điều lệ của doanh nghiệp, tiếp tục củng cố quyền kiểm soát tại tập đoàn.

Tái cấu trúc danh mục đầu tư và các công ty thành viên

Cùng với giao dịch của người đứng đầu, cấu trúc sở hữu tại hệ thống AgriS cũng ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng. Theo thông tin công bố bất thường gửi các Sở Giao dịch Chứng khoán, AgriS tham gia góp vốn thành lập để tăng sở hữu tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển nông nghiệp AgriS Gia Lai. Đơn vị này có trụ sở đặt tại Lô B4 và B8 thuộc cụm công nghiệp Ia Sao, xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai. Thông qua việc góp vốn, AgriS Gia Lai sẽ chính thức trở thành công ty con của tập đoàn, dự kiến hoàn tất vào tháng 10/2026.

Ở chiều ngược lại, danh mục công ty thành viên của AgriS chứng kiến việc thu hẹp quy mô tại một số pháp nhân khác. Kể từ ngày 9/9/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Growfin chính thức không còn là công ty con gián tiếp của tập đoàn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2025 đến 2026, tại thời điểm ngày 30/6/2026, Đầu tư Growfin từng là công ty con gián tiếp với tỷ lệ quyền biểu quyết đạt 77,38%.

Cũng từ ngày 9/9/2026, Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân không còn duy trì vị thế là công ty liên kết của tập đoàn. Căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2025 đến 2026, AgriS ghi nhận giá trị đầu tư sổ sách hơn 2.562 tỷ đồng vào Toàn Hải Vân. Khoản đầu tư này tương ứng sở hữu hơn 90,3 triệu cổ phần, chiếm 30,87% tỷ lệ lợi ích và 39,88% tỷ lệ biểu quyết.