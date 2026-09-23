Giá cà phê arabica chạm đáy 3 tháng

Nông dân thu hoạch cà phê tại bang Minas Gerais, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, giá cà phê Arabica đã giảm 0,55%, xuống 2,7080 USD/pound, sau khi có thời điểm rơi xuống 2,7065 USD/pound, mức đáy của 3 tháng.

Theo giới thương nhân, dự báo sẽ có thêm mưa tại một số khu vực trồng cà phê của Brazil, trong khi triển vọng vụ mùa năm tới nhìn chung thuận lợi.

Trong bản cập nhật hàng ngày, dịch vụ thời tiết Vaisala của Phần Lan cho biết các đợt mưa sắp tới sẽ giúp cải thiện độ ẩm đất và thúc đẩy quá trình ra hoa, dù khu vực phía Bắc vành đai trồng cà phê của Brazil vẫn sẽ khô hạn.

Vaisala cũng cho biết, quá trình phát triển quả cà phê tại Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, nhiều khả năng sẽ tiếp tục thuận lợi, nhờ lượng mưa bổ sung và độ ẩm đất ở mức tốt.

Giới thương nhân lưu ý lượng tồn kho cà phê Arabica được sàn giao dịch chứng nhận đang tăng nhẹ, nhưng vẫn ở mức rất thấp. Tính đến ngày 22/9, tồn kho đạt 256.678 bao, tăng so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận một tuần trước đó. Cùng kỳ năm ngoái, tồn kho ở mức 643.341 bao.

Trong khi đó, giá cà phê robusta giảm 1,1%, xuống 3.224 USD/tấn, sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi, ở mức 3.218 USD/tấn.

Đối với các nông sản khác, giá đường thô giảm 0,3%, xuống 17,54 cent/pound. Theo giới thương nhân, nguồn cung đường vẫn dồi dào. Tuy nhiên, triển vọng trung hạn tích cực hơn, khi hiện tượng thời tiết El Niño nhiều khả năng sẽ làm giảm sản lượng tại các nước sản xuất như Ấn Độ và Thái Lan. Giá đường trắng cũng giảm 1%, xuống 502,60 USD/tấn.

Trong khi đó, giá ca cao tại London cũng giảm 1,1%, xuống 3.954 bảng Anh/tấn, khi thị trường vẫn đang gặp khó khăn trong việc hấp thụ lượng dư cung lớn trên toàn cầu của niên vụ 2025-2026. Giá ca cao tại New York giảm 1,55%, xuống 5.318 USD/tấn.