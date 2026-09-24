Chứng khoán chốt phiên 24/9: VN-Index mất hơn 26 điểm, lùi về 1.775 điểm

Áp lực bán kéo dài từ sáng đến cuối phiên

Thị trường bước vào phiên 24/9 với tâm lý thận trọng sau phiên điều chỉnh trước đó. Ngay trong buổi sáng, VN-Index chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu và áp lực bán tăng dần theo thời gian.

Đồ thị VN-Index cho thấy chỉ số đóng cửa phiên 24/9/2026 tại 1.775,09 điểm, giảm xuống dưới đường xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7. Thanh khoản chưa có sự gia tăng đột biến so với các phiên gần đây. Ảnh: TradingView.

Khoảng 9h30, VN-Index giao dịch quanh 1.794 điểm. Đến 10h30, chỉ số giảm hơn 15 điểm, lùi về quanh 1.786 điểm. Sắc đỏ mở rộng về cuối phiên sáng, đưa VN-Index tạm nghỉ tại 1.779,25 điểm, giảm 22,4 điểm, tương đương 1,24%. HNX-Index cùng thời điểm giảm 0,98%, xuống 273,74 điểm.

Sang phiên chiều, lực cầu xuất hiện giúp VN-Index có thời điểm thu hẹp mức giảm. Tuy nhiên, nhịp hồi không kéo dài khi áp lực bán trở lại, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống 1.775,09 điểm. Chỉ số VN30 giảm 22,76 điểm, tương đương 1,16%, còn 1.932,15 điểm, với 23 mã giảm, 4 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,68 điểm, tương đương 1,33%, xuống 272,77 điểm. UPCoM-Index giảm 0,18 điểm, tương đương 0,14%, còn 125,83 điểm.

Như vậy, sau khi đóng cửa phiên 23/9 tại 1.801,65 điểm, VN-Index đã mất mốc 1.800 điểm và lùi sâu hơn trong phiên 24/9.

Chứng khoán chốt phiên 24/9/2026

VN-Index mất hơn 26 điểm, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường

VN-Index 1.775,09 ▼ 26,56 điểm (-1,47%)

VN30-Index 1.932,15 ▼ 22,76 điểm (-1,16%)

HNX-Index 272,77 ▼ 3,68 điểm (-1,33%)

UPCoM-Index 125,83 ▼ 0,18 điểm (-0,14%)

Chỉ số và thanh khoản cuối phiên

Giao dịch khối ngoại

HoSE Bán ròng khoảng 918 tỷ đồng

HNX Mua ròng khoảng 6,8 tỷ đồng

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu cuối phiên 24/9/2026 từ HoSE, HNX và các nguồn thị trường. Đơn vị khối lượng: Triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch: Tỷ đồng.

Bất động sản, năng lượng tạo sức ép lớn

Áp lực giảm lan rộng trên nhiều nhóm ngành, trong đó năng lượng và bất động sản là hai khu vực tác động mạnh.

Nhóm năng lượng giảm khoảng 3,78%. PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42%, PVS giảm 2,71%; GAS cũng giảm 3,3%. Nhóm bất động sản giảm khoảng 2,52%, với nhiều cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ. VHM giảm 4,11%, VIC giảm 2,54%, VRE giảm 3,01%.

Riêng VIC và VHM lấy đi khoảng 14,31 điểm của VN-Index. Nếu tính thêm GAS và BSR, bốn cổ phiếu này làm chỉ số mất hơn 17 điểm, cho thấy mức độ chi phối đáng kể của nhóm vốn hóa lớn đối với diễn biến chung.

Nhóm ngân hàng cũng nghiêng về chiều giảm. VCB, BID, CTG, TCB, MBB, LPB, HDB, ACB, SSB và SHB cùng đóng cửa dưới tham chiếu; trong khi VPB và MSB nằm trong số ít cổ phiếu ngân hàng giữ được sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng riêng lẻ. GVR tăng khoảng 2%, MSN tăng 1,43%, trong khi VTP tăng hết biên độ 6,8%, lên 52.600 đồng/cổ phiếu. Nhóm dịch vụ truyền thông cũng giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung với VGI tăng 3,99%, CTR tăng 2,21% và FOX tăng 2,12%.

Thanh khoản giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thanh khoản chưa tăng tương ứng với mức giảm của chỉ số. Trên HoSE, hơn 654,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, với giá trị khoảng 16.680,5 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh đạt hơn 13.411 tỷ đồng. So với phiên trước, thanh khoản HoSE giảm hơn 6%.

Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt gần 35,97 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 570,46 tỷ đồng. UPCoM ghi nhận gần 71,87 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 1.230,58 tỷ đồng. Cộng số liệu giao dịch chi tiết của ba sàn, tổng giá trị đạt khoảng 18.481 tỷ đồng.

Diễn biến thanh khoản cho thấy lực bán tăng nhưng chưa xuất hiện trạng thái giao dịch đột biến. Dòng tiền vẫn thận trọng khi thị trường liên tục chịu sức ép trong những phiên gần đây.

Một điểm đáng chú ý khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 918 tỷ đồng. VHM đứng đầu chiều bán ròng với hơn 349 tỷ đồng, tiếp đến là VIC gần 177 tỷ đồng, VPB khoảng 114 tỷ đồng và HDB hơn 99 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MSN được khối ngoại mua ròng khoảng 182 tỷ đồng, GAS khoảng 26 tỷ đồng và STB hơn 24 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 6,8 tỷ đồng.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán phiên 24/9/2026. Ảnh: VnEconomy.

VN-Index lùi về vùng thấp

Phiên 24/9 ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn trong phiên chiều dù thanh khoản không tăng đột biến. Áp lực giảm tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sau đó lan sang nhiều nhóm ngành khiến độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía giảm giá.

Đáng chú ý, VN-Index đã giảm tổng cộng 41,84 điểm trong hai phiên 23-24/9, từ 1.816,93 điểm xuống 1.775,09 điểm. Riêng phiên 24/9, chỉ số có thời điểm xuống 1.770,47 điểm, trước khi hồi nhẹ vào cuối ngày.

Việc thanh khoản thu hẹp trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn đang giữ trạng thái thận trọng. Sau khi mất mốc 1.800 điểm, diễn biến của lực cầu quanh vùng 1.770-1.780 điểm sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý trong phiên giao dịch tiếp theo.