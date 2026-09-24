TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 5,5 tỉ USD vào các khu chế xuất, khu công nghiệp

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (diễn ra ngày 24/9/2026), Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh, thông tin trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước lũy kế đạt khoảng 5,57 tỉ USD, bằng 131,15% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (4,25 tỉ USD), tăng 29,13% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước lũy kế đạt khoảng 5,57 tỉ USD.

Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 4,27 tỉ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm trước. Ban Quản lý đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký 3,14 tỉ USD; đồng thời có 120 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 1,13 tỉ USD.

Một số dự án có quy mô lớn, định hướng phát triển đáng chú ý đã được triển khai trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1 được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, với quy mô 497,19ha và tổng vốn đầu tư đăng ký 379,69 triệu USD.

Khu công nghiệp Vĩnh Lập được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên thu hút công nghiệp công nghệ cao, có khả năng phát triển thành khu công nghiệp xanh, tuần hoàn trong tương lai. Dự án thuộc danh mục các dự án TP Hồ Chí Minh xác định thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, dự án Trung tâm dữ liệu tại KCN Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư đăng ký 2,1 tỉ USD, định hướng phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn.

Dự án này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng số, năng lượng, viễn thông, dịch vụ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoạt động thu hút đầu tư tại các KCX, KCN được định hướng theo hướng chọn lọc, chú trọng chất lượng và hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban Quản lý, kết quả thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm cho thấy dòng vốn vào các KCX, KCN đang có xu hướng chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các dự án mới không chỉ bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần mở rộng năng lực hạ tầng, hình thành các cụm liên kết ngành, thu hút doanh nghiệp vệ tinh và tăng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị.

Với kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư tại các KCX, KCN đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án hiện nay, Ban Quản lý dự kiến kết quả thu hút đầu tư cả năm sẽ tiếp tục vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong quý IV/2026, Ban Quản lý sẽ tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án đã được chấp thuận đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và các dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thời gian tới, hoạt động thu hút đầu tư tại các KCX, KCN được định hướng theo hướng chọn lọc, chú trọng chất lượng và hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của TP Hồ Chí Minh; gắn tăng trưởng về vốn với hiệu quả sử dụng đất, giá trị gia tăng, năng lực công nghệ và khả năng liên kết, tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nước.