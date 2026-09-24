Sín Chéng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Mía tím là một trong những cây trồng được người dân lựa chọn trong quá trình chuyển đổi cây trồng ở Sín Chéng. Mô hình trồng mía được triển khai từ năm 2021, ban đầu có khoảng 2 ha, đến nay, đạt khoảng 3,9 ha, tập trung tại thôn Na Pá. Qua thực tế sản xuất, cây mía được đánh giá phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương. Các hộ chủ yếu sử dụng giống mía tím; nguồn giống ban đầu được mua từ các tỉnh miền xuôi, sau đó người dân chủ động nhân giống để phục vụ sản xuất.

Cùng với mở rộng diện tích, các hộ trồng mía đã chú trọng hơn đến các khâu làm đất, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Theo số liệu tổng hợp của Hội Nông dân xã, năng suất mía hiện đạt khoảng 30 tấn/ha.

Để tạo nền tảng cho việc liên kết các hộ cùng sản xuất, Hội Nông dân xã Sín Chéng đã thành lập Tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc mía” tại thôn Na Pá. Việc tập hợp các hộ có cùng loại cây trồng tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và từng bước chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang có tổ chức. Thông qua sinh hoạt tổ nghề nghiệp, các thành viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm về lựa chọn giống, làm đất, chăm sóc, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời trao đổi những khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phát triển mô hình; phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ sở thu mua, từng bước tháo gỡ khó khăn về đầu ra.

Không chỉ cây mía, cây chuối cũng đang được người dân Sín Chéng quan tâm phát triển. Hiện, diện tích chuối tập trung khoảng 3 ha, trong đó khoảng 2 ha tại thôn Na Pá và 1 ha tại thôn Bản Mế, chủ yếu là giống chuối tiêu.

Việc đưa cây chuối vào sản xuất góp phần đa dạng hóa cây trồng, tận dụng diện tích đất và tạo thêm nguồn thu cho các hộ gia đình. Trong quá trình sản xuất, người dân từng bước tích lũy kinh nghiệm về lựa chọn giống, chăm sóc và tổ chức sản xuất.

Nguồn vốn đầu tư của các hộ còn hạn chế, trình độ và kỹ thuật sản xuất chưa đồng đều. Giá bán cũng phụ thuộc vào từng thời điểm và sức mua của thị trường. Nếu chỉ tăng diện tích mà chưa giải quyết đồng bộ các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ, hiệu quả kinh tế sẽ khó duy trì ổn định. Ngược lại, khi người dân được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, giống và có đầu ra phù hợp, các mô hình sẽ có thêm điều kiện để phát triển theo hướng bền vững.

Điểm đáng chú ý từ mô hình mía, chuối ở Sín Chéng không chỉ ở diện tích hay thu nhập bước đầu, mà còn ở sự thay đổi trong cách tổ chức sản xuất. Từ chỗ sản xuất phân tán, một số hộ đã bắt đầu liên kết thông qua tổ nghề nghiệp, cùng trao đổi kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu chung về kỹ thuật, sản lượng và thị trường.

Đây là cơ sở để địa phương từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Theo đánh giá của Hội Nông dân xã, mô hình trồng mía tiếp tục duy trì và nhân rộng trên những diện tích phù hợp nếu được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, vốn và nhất là liên kết tiêu thụ. Về lâu dài, cùng với cây mía và chuối, Sín Chéng cần tiếp tục rà soát lợi thế của từng khu vực, lựa chọn cây trồng phù hợp, đồng thời gắn mở rộng sản xuất với xây dựng vùng nguyên liệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Từ những mô hình bước đầu, nếu được tổ chức, hỗ trợ và liên kết hiệu quả, Sín Chéng có cơ sở từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện địa phương.