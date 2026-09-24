Thủng mốc 1800 điểm sau nâng hạng chính thức, các công ty chứng khoán nhận định gì?

Theo BVSC, áp lực bán duy trì mạnh mẽ xuyên suốt phiên đã khiến thị trường tiếp tục lùi sâu và đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng.

Kết phiên ngày 24/9, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47% xuống mốc 1775,09 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 3,68 điểm, tương đương 1,33% xuống mốc 272,77 điểm.

Rủi ro VN-Index giảm về mốc 1760 điểm vẫn còn hiện hữu nếu dòng tiền không có sự đồng thuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực bán duy trì mạnh mẽ xuyên suốt phiên đã khiến thị trường tiếp tục lùi sâu và đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng. Mặc dù lực cầu bắt đáy có thể giúp chỉ số tìm được điểm cân bằng tạm thời quanh vùng 1775 điểm và xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng rủi ro nhịp giảm này tiếp diễn về mốc 1760 điểm vẫn còn hiện hữu nếu dòng tiền không có sự đồng thuận khi tiến lên vùng cản 1790 đến 1795 điểm.

Chiến lược ưu tiên lúc này là nhà đầu tư cần triệt để tuân thủ kỷ luật quản trị rủi ro, ưu tiên bảo vệ tài khoản và tuyệt đối không vội vàng giải ngân bắt đáy. Những nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên tới nên được xem là cơ hội để cơ cấu lại danh mục và hạ tỷ trọng cổ phiếu, thay vì mở mới vị thế mua”.

Thị trường có xu hướng chuyển sang trạng thái suy yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm hơn 26 điểm trong phiên hôm nay (-1.47%), lùi về đóng cửa tại 1775,09 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với 15/18 nhóm ngành giảm điểm; trong đó Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là Hàng cá nhân & Gia dụng và Bất động sản. Ở chiều ngược lại, Truyền thông, Hóa chất và Thực phẩm & Đồ uống là ba nhóm ngành giữ được sắc xanh. Xét về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng mạnh trên HOSE, trong khi mua ròng nhẹ trên HNX và UPCoM.

Mặc dù trong phiên hôm nay chỉ số tạm thời trụ sát trên ngưỡng SMA50, tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy thị trường có xu hướng chuyển sang trạng thái suy yếu. Ngưỡng SMA50 hiện tại đang đóng vai trò mốc hỗ trợ quan trọng trong phiên tới. Nếu lực cầu không đủ nâng đỡ và để mất mốc này, VN-Index có thể theo quán tính lùi về vùng 1720 – 1730 điểm”.

Sau 04 phiên thị trường chính thức nâng hạng, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dưới ảnh hưởng chi phối của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu hướng ngắn hạn VN-Index điều chỉnh, kém tích cực hơn khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Sau phiên giảm điểm mạnh, VN-Index có thể sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750 điểm.

Sau 04 phiên thị trường chính thức nâng hạng, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh. Áp lực bán ròng mạnh tập trung vào nhóm VinGroup, là nhóm được đánh giá có tỉ trọng cao nhất trong FTSE GEIS. Đồng thời chỉ số VN-Index biến động kém tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã tác động kém tích cực lên tâm lý nhà đầu tư, nhất là khi xu hướng VN-Index không giữ được đường giá hỗ trợ tăng trưởng ngắn trung hạn. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng. Nhà đầu tư tỉ trọng cao nên ưu tiên cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng ngắn hạn ở các mã, các nhóm ngành yếu kém hơn thị trường chung.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng bắt đáy tại thời điểm này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 26,6 điểm (-1,5%), đóng cửa tại mức 1775,1 điểm. Thị trường duy trì giảm điểm xuyên suốt phiên giao dịch chủ yếu do áp lực bán lớn từ nhóm Vingroup (VIC và VHM). Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên liền trước, đạt 16,680 tỷ VND.

VN-Index đã về đến vùng mục tiêu ngắn hạn 1770 - 1780 được nêu tại báo cáo trước đó. Chúng tôi cho rằng xu hướng điều chỉnh có thể chưa kết thúc với mục tiêu của VN-Index được điều chỉnh về 1730 - 1735 và xa hơn là 1690 -1700. Áp lực điều chỉnh hiện hữu của nhóm Vingroup vẫn sẽ là yếu tố chính

kéo giảm chỉ số trong khi các nhóm còn lại chỉ giảm ở mức vừa phải. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng bắt đáy tại thời điểm này và khó có lực cầu mới nâng đỡ VN-Index. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư không mở mua mới và theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại các vùng hỗ trợ nêu trên trong các phiên tới”.

Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“VN-Index tiếp tục giảm điểm với cây nến giảm dạng Bearish Belt-Hold cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế. Chỉ số có thể tiếp tục quán tính giảm trong phiên cuối tuần về lại vùng 1760 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu gia tăng nếu chỉ số tiếp tục đi xuống khỏi ngưỡng 1760 điểm. Bối cảnh vĩ mô thế giới đang có nhiều bất lợi với (1) đồng USD đang mạnh lên cùng với (2) lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục lập đỉnh và (3) giá Dầu neo cao. Do đó, nhà đầu tư lưu ý vùng 1760 – 1780 điểm cũng như động thái bán ròng của khối ngoại trong các phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn: Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu thận trọng (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Q3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH)”.

Xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1750-1760 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ cùng với thanh khoản gia tăng so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF cùng đảo chiều hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Bên cạnh đó, VN Index đang di chuyển chạm mốc MA50 nên xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1750-1760 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, dải Bollinger band đang có xu hướng mở rộng xuống dưới đồng thời chỉ báo RSI đảo chiều bẻ xuống, phản ánh xu hướng thanh khoản bán chủ động gia tăng, do đó cần lưu ý khả năng giảm điểm có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của VN Index đang là vùng 1750 điểm.

VN-Index vừa trải qua phiên biến động mạnh khi giảm tới 27 điểm. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tuân thủ kỷ luật, cơ cấu lại danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ, nâng cao tỉ trọng tiền mặt và kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn”.

Chỉ số vẫn có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật về khu vực 1790 điểm trong phiên 25/09

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1775–1795 điểm nhưng chưa vi phạm ngưỡng 1775 điểm. Do đó, chỉ số vẫn có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật về khu vực 1790 điểm trong phiên 25/09”.

Sức ép diện rộng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà giảm tiếp tục mở rộng sau khi VN-Index vi phạm đường xu hướng Tăng ngắn hạn (từ cuối tháng 7) vào phiên trước. Vùng hỗ trợ quan trọng 1770 – 1775 đang được kiểm định trở lại và việc bảo toàn khu vực này là điều kiện cần để duy trì xu hướng Trung và Dài hạn của chỉ số.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1790 – 1800 và Hỗ trợ 1730 – 1770”.

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