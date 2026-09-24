Người Việt chi gần 160 tỷ mua bánh trung thu trên sàn điện tử

Bánh trung thu ghi nhận doanh số tăng mạnh trên kênh thương mại điện tử. Ảnh: Tiệm trà Hoa Mộc Lan.

Theo Báo cáo thị trường bánh trung thu 2026 của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, trong giai đoạn từ ngày 19/8 đến ngày 18/9, tổng doanh số bánh trung thu trên 2 sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee và TikTok Shop đã đạt 159,3 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượt bán cũng tăng 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,9 triệu lượt sản phẩm bán ra.

Tuy lượt bán tăng mạnh, số shop chuyên bán sản phẩm này lại chỉ đạt 1.695 cửa hàng trên 2 sàn, giảm đến 18% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo nền tảng, TikTok Shop ghi nhận doanh số 111 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Shopee đạt 48,4 tỷ đồng, tăng 24%. Số liệu của Metric cho thấy cơ cấu doanh số năm 2026 tương ứng khoảng 70% trên TikTok Shop và 30% trên Shopee, trong khi năm 2025 lần lượt là 60% và 40%.

CƠ CẤU DOANH SỐ BÁNH TRUNG THU TRÊN TIKTOK SHOP VÀ SHOPEE

Số liệu được thống kê từ ngày 19/8 đến ngày 18/9

Tất cảTiktok ShopShopee

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Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.

Riêng về phân khúc giá, giá bán trung bình của bánh trung thu trong kỳ đạt 82.300 đồng/sản phẩm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, nhóm sản phẩm giá 100.000-200.000 đồng chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất, đạt 45%, tương đương 71,74 tỷ đồng.

Bánh trung thu phổ thông tập trung ở phân khúc 100.000-200.000 đồng/hộp 2-4 bánh, trong khi các sản phẩm cao cấp trên 1 triệu đồng thường là set quà biếu thương hiệu lớn, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số.

Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm dưới 100.000 đồng đứng thứ 2 với doanh số 49,48 tỷ đồng. Các phân khúc 200.000-350.000 đồng đạt 13,39 tỷ đồng (chiếm 8%); 350.000-500.000 đồng đạt 10,89 tỷ đồng (chiếm 7%); 500.000-1 triệu đồng đạt 11,57 tỷ đồng (chiếm 7%) và nhóm trên 1 triệu đồng đạt 2,25 tỷ đồng (chiếm 2%).

DOANH SỐ BÁNH TRUNG THU TRÊN TIKTOK SHOP VÀ SHOPEE THEO PHÂN KHÚC GIÁ

Số liệu được thống kê từ ngày 19/8 đến ngày 18/9

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.

Cũng trong báo cáo, thị trường bánh trung thu trên 2 sàn thương mại có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng và nhà bán hàng thuộc các nhóm khác nhau. Danh sách thương hiệu nổi bật gồm Tiệm Bánh Lâm Thủy Cổ Truyền, Xuân Tùng Bakery, Kinh Đô, Tam Đoan Sợi, QuangLinh Food, KIDO's Bakery, Girval, Đại Phát, Maison Mooncake và Trung Thu Hồi Ức 1997.

Dữ liệu cũng cho thấy trong nhóm 10 sản phẩm dẫn đầu, 7 sản phẩm là các mẫu bánh mochi, trứng/chà bông và bánh kích thước lớn 300-350 g.

Ngoài các dòng bánh truyền thống, thị trường cũng ghi nhận các mẫu sản phẩm được bán với nhiều kích thước, gồm bánh lớn từ 300 g, bánh cỡ trung 100-200 g và bánh mini 80-85 g. Các hương vị xuất hiện trong nhóm sản phẩm bán chạy gồm bánh nướng, bánh mochi, trứng/chà bông, matcha, cacao và các loại bánh healthy.