Cần Thơ đón chuyến tàu container trực tiếp từ Nam Ninh (Trung Quốc)

Nghi thức cắt băng đón chuyến tàu đầu tiên. Ảnh: nhandan.vn

Theo phương án khai thác, tuyến Nam Ninh - Cần Thơ dự kiến duy trì tần suất 2 chuyến/tháng, thời gian hành trình khoảng 7 ngày. Tuyến sử dụng các tàu container sông biển có trọng tải toàn phần khoảng 4.900 DWT, sức chở tối đa theo phương án khai thác khoảng 500 TEU, trong đó dự kiến 25% là container lạnh và 75% container khô. Chuyến đầu tiên được thực hiện bằng tàu BBG Nan Ning Bo Run, treo cờ Panama. Tàu được đóng năm 2021, có chiều dài 100 m, rộng 22 m, trọng tải toàn phần 4.900 DWT.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ đánh giá, việc đón chuyến tàu đầu tiên từ Nam Ninh qua Kênh đào Bình Lục đến Cảng Cần Thơ không chỉ có ý nghĩa ở việc hình thành một tuyến tàu quốc tế mới mà quan trọng hơn là mở thêm phương thức kết nối hàng hóa giữa Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Lê Công Lý, tuyến Nam Ninh - Cần Thơ dự kiến có 2 chuyến mỗi tháng, thời gian hành trình khoảng 7 ngày, mở rộng kết nối từ Quảng Tây đến sâu hơn các trung tâm sản xuất, thương mại và logistics của Tây Nam Trung Quốc. Thành phố kỳ vọng tuyến vận tải góp phần phát huy vai trò đầu mối logistics của Cần Thơ đối với Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây, nông sản và công nghiệp chế biến.

Ông Lê Công Lý cho biết, năng lực container của Cảng Cần Thơ đang có bước phát triển tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng container qua cảng đạt 12.665 TEU, tăng 162,49% so với cùng kỳ năm 2025. Cảng cũng đã phát triển các tuyến container kết nối Cần Thơ với Thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đồng thời kỳ vọng tuyến Nam Ninh - Cần Thơ mở thêm không gian giao thương, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và phát huy vai trò đầu mối logistics của Cần Thơ đối với Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Cảng Cần Thơ giữ vị trí quan trọng trong việc đưa năng lực của hệ thống VIMC đến gần hơn với nguồn hàng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có tiềm năng lớn về nông sản, thủy sản và hàng chế biến. Để tuyến hoạt động ổn định, VIMC tập trung vào ba hướng gồm kết nối hệ thống; tổ chức nguồn hàng hai chiều; tích hợp dịch vụ và dữ liệu.

Trong đó, nguồn hàng cân bằng giữa hai chiều được xem là điều kiện quan trọng để lịch khai thác ổn định, dịch vụ có sức cạnh tranh và doanh nghiệp có cơ sở xây dựng kế hoạch dài hạn. VIMC cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy số hóa, chia sẻ dữ liệu và phối hợp giữa các đơn vị nhằm rút ngắn thời gian chờ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ khách hàng.

Ông Lê Quang Trung cho biết, sau chuyến tàu thử nghiệm ngày 4/8 đã giúp các bên kiểm chứng bước đầu về tổ chức khai thác và nhu cầu thị trường; trong đó vấn đề quan trọng là khả năng duy trì dịch vụ và phát triển thị trường. Một tuyến vận tải mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một mạng lưới đủ mạnh. VIMC có lợi thế ở khả năng kết nối nguồn lực từ cảng biển, tàu, vận tải đến logistics, qua đó hình thành chuỗi phục vụ khách hàng xuyên suốt.

Ông Hồ Hoa Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc (phải) tặng quà cho lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, ông Hồ Hoa Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ cho biết, việc khai trương tuyến Nam Ninh - Cần Thơ là bước đột phá mới trong hợp tác kết nối giữa Cảng Vịnh Bắc Bộ và Cảng Cái Cui, đồng thời là kết quả của việc tận dụng cơ hội từ Kênh đào Bình Lục để xây dựng hành lang thương mại quốc tế mới.

Theo ông Hồ Hoa Bình, Cảng Vịnh Bắc Bộ là cửa ngõ ra biển thuận lợi từ miền Tây Trung Quốc hướng tới ASEAN, trong khi Cảng Cần Thơ là cảng cốt lõi của Đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng kết nối với thị trường khu vực miền Nam Việt Nam và lưu vực sông Mekong. Hai bên có nền tảng để mở rộng hợp tác trong vận tải, logistics và tổ chức nguồn hàng.

Ông Hồ Hoa Bình cho biết, sau khi tuyến mới đi vào hoạt động, hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long như nông sản, thủy sản, sản phẩm chế biến có thể kết nối với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, các mặt hàng từ Trung Quốc như phụ tùng ô tô, xe máy, sản phẩm hóa chất và các loại hàng hóa khác có thêm phương thức vận chuyển trực tiếp đến miền Nam Việt Nam.

Bốc dỡ các container hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do tàu BBG Nan Ning Bo Run vận chuyển đến cảng Cần Thơ.

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây và Việt Nam lần đầu vượt 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,7 tỷ USD); Việt Nam cũng đã liên tục 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Ông Hồ Hoa Bình cho rằng sự phối hợp giữa Cảng Vịnh Bắc Bộ và Cảng Cần Thơ sẽ góp phần xây dựng tuyến vận tải sông - biển kết nối Kênh đào Bình Lục với sông Mekong, tạo thêm một phương thức giao thương thuận tiện, hiệu quả giữa hai nước.

Ông Hồ Hoa Bình khẳng định Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ mong muốn tiếp tục phối hợp với VIMC và các đối tác trong đầu tư cảng biển, vận hành tuyến vận tải và tổ chức nguồn hàng, tạo thêm các kết quả hợp tác thiết thực, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối logistics giữa hai khu vực.

Trước khi hình thành tuyến Nam Ninh - Cần Thơ, ngày 4/8/2026, tàu M/V Li Da Tong 2 Hao từ Cảng Khâm Châu đã cập Bến cảng Cái Cui trong chuyến thử nghiệm tuyến container quốc tế kết nối Cần Thơ với Quảng Tây. Chuyến thử nghiệm đã đưa 66 container hàng nông sản từ Đồng bằng sông Cửu Long sang thị trường Quảng Tây, tạo điều kiện để các bên đánh giá khả năng tổ chức khai thác, xếp dỡ, phối hợp dịch vụ và nhu cầu hàng hóa.

Từ chuyến tàu đầu tiên, Cảng Cần Thơ và các đối tác sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu, phát triển nguồn hàng và đánh giá hiệu quả khai thác thực tế. Mục tiêu là từng bước hình thành nguồn hàng hai chiều từ Nam Ninh, Quảng Tây và các khu vực nội địa Tây Nam Trung Quốc đến Cần Thơ - Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tạo thêm lựa chọn để hàng hóa Việt Nam tiếp cận Quảng Tây và sâu hơn vào thị trường Trung Quốc qua đầu mối Nam Ninh.

Theo Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ, việc vận chuyển hàng hóa Trung - Việt qua Kênh đào Bình Lục giúp hành trình đường thủy nội địa rút ngắn hơn 560 km so với phương án vòng qua sông Châu Giang; thời gian vận chuyển được rút ngắn từ 7 đến 10 ngày và chi phí logistics tổng hợp có thể giảm 18-30%.

Việc đưa tuyến vận tải container quốc tế sông biển Nam Ninh - Cần Thơ vào khai thác bổ sung một phương án logistics trực tiếp cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng mạng lưới vận tải container của Cảng Cần Thơ từ các tuyến nội địa, trung chuyển trong nước sang kết nối quốc tế.