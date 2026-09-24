Phát huy nguồn lực từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Cốc San đang ngày càng vào chiều sâu, trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề ở cơ sở, đồng thời, khơi dậy, huy động nguồn lực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển.

Mới đây, gia đình bà Lùng Thị Siu ở thôn Luổng Đơ liên hệ với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cốc San để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng đất cho con từ mảnh đất ông bà để lại nhưng chưa có di chúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trung tâm đã hướng dẫn gia đình về quy trình, hồ sơ liên quan.

Theo quy định, để thực hiện các bước cần thiết trước khi chuyển nhượng, thủ tục này cần sự có mặt của các thành viên trong gia đình thuộc hàng thừa kế. Trong khi đó, gia đình bà Siu có đông anh, em, con, cháu đang sống tại nhiều địa phương trong tỉnh. Nắm được hoàn cảnh của gia đình, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã thành lập tổ công tác đến nhà hỗ trợ. Sau khi các thành viên liên quan tập trung đầy đủ, chỉ khoảng 30 phút, các bước cần thiết đã được hoàn thành.

Chúng tôi cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Nhờ đó, thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, giúp các thành viên trong gia đình tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Chúng tôi thấy mô hình thực sự hữu ích với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Lùng Thị Siu, thôn Luổng Đơ, xã Cốc San

Câu chuyện như gia đình bà Siu là một trong những kết quả cụ thể từ mô hình dân vận khéo “Điểm một cửa cộng đồng lưu động” mà xã Cốc San triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện ngay tại cơ sở.

Theo đó, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thành lập các tổ công tác lưu động, đến các thôn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn để hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đối với người già, người ốm đau, người không có khả năng đi lại, tổ công tác đến nhà hỗ trợ. Trong 9 tháng năm 2026, mô hình đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ cho hơn 350 lượt công dân thuộc nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực chuyển đổi số với mục tiêu hướng về cơ sở đã giúp xóa bỏ khoảng cách địa lý, giảm chi phí, thời gian đi lại, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cốc San

Không chỉ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Cốc San còn được triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Các mô hình được lựa chọn xây dựng dựa trên tiềm năng, thế mạnh và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, từ đó phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng quê hương.

Mô hình phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, dịch vụ của gia đình bà Đỗ Thị Liên, thôn Củm Thượng là một ví dụ. Từ năm 2021, thay vì chỉ sản xuất nông nghiệp, gia đình bà chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kết hợp phát triển dịch vụ.

Đến nay, gia đình duy trì hơn 800 m² mặt nước nuôi cá, xuất bán khoảng 40 con lợn, cung cấp hơn 20.000 lít rượu mỗi năm và chăm sóc trên 1 ha quế. Sau khi trừ chi phí, tổng thu nhập đạt hơn 200 triệu đồng/năm, đưa gia đình trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương.

Mô hình kinh tế mới giúp gia đình tôi có nguồn thu ổn định hơn, đời sống ngày càng được nâng cao. Bà Đỗ Thị Liên, thôn Củm Thượng, xã Cốc San.

Từ những mô hình cụ thể, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Cốc San đang từng bước tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Giai đoạn 2020 - 2025, xã Cốc San đã thực hiện 25 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 15 mô hình được đánh giá tiêu biểu. Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2025 - 2030, xã đăng ký thực hiện 24 mô hình, riêng năm 2026 xã đăng ký 12 mô hình. Các mô hình ngày càng đa dạng, gắn với thực tiễn đời sống và có khả năng nhân rộng.

Trong lĩnh vực kinh tế, các mô hình tập trung phát huy sự năng động, sáng tạo, tinh thần vươn lên của người dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có để nâng cao thu nhập. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường, phong trào góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức dân xây dựng cảnh quan, đời sống ngày càng văn minh.

Các mô hình gắn với chuyển đổi số góp phần nâng cao đạo đức công vụ, đổi mới phương thức phục vụ, đưa tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân.

Đồng chí Giàng Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cốc San khẳng định, hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần huy động nguồn lực to lớn từ đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Nguồn lực này sẽ tiếp tục được địa phương phát huy hơn nữa trong thời gian tới để xây dựng xã Cốc San ngày càng phát triển.