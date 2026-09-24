VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu hoàn thành 'Bình dân học vụ số' trong 7 ngày

Hình ảnh tại buổi triển khai của đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 26/8/2026 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 260/KH-VKS ngày 3/9/2026 của VKSND tỉnh Vĩnh Long về triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”, VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phát động toàn thể công chức tham gia học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng số.

Ngay sau khi các kế hoạch được triển khai, lãnh đạo VKSND khu vực 2 xác định mục tiêu phấn đấu trong vòng 7 ngày làm việc, 100% công chức của đơn vị hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ.

Với tinh thần chủ động, nghiêm túc, ngay trong 1,5 ngày đầu thực hiện, đơn vị đã có 5 công chức hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, chiếm 20% tổng số công chức. Trong số này có 3 công chức lãnh đạo.

Từ kết quả bước đầu, đơn vị xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm tiến độ. Trong 2 ngày đầu, phấn đấu có 30% công chức hoàn thành khóa học; trong 3 ngày tiếp theo nâng tỷ lệ lên 50%; 2 ngày cuối hoàn thành mục tiêu 100% công chức được cấp chứng chỉ.

Việc chia nhỏ tiến độ theo từng giai đoạn giúp đơn vị thuận lợi theo dõi kết quả, kịp thời hỗ trợ những trường hợp còn gặp khó khăn trong quá trình học tập và bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị ảnh hưởng.

Chương trình “Bình dân học vụ số” gồm 26 chuyên đề với 136 bài học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng thiết thực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Thông qua chương trình, công chức không chỉ hoàn thành yêu cầu của phong trào mà còn từng bước hình thành thói quen học tập số, nâng cao kỹ năng khai thác công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn và ý thức bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường số.