Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự

Một vụ việc thi hành án dân sự. (Ảnh: TH)

Quán triệt đầy đủ, triển khai đồng bộ các quy định

Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Cục Quản lý Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn hệ thống.

Nội dung này được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; đồng thời đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án. Cục Quản lý Thi hành án dân sự cũng ban hành Cẩm nang hướng dẫn công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nhằm triển khai Quy định số 132-QĐ/TW và phổ biến trong toàn hệ thống.

Hằng năm, Cục và các cơ quan Thi hành án dân sự xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức cho 100% công chức, người lao động ký cam kết chấp hành các quy định liên quan.

Cùng với đó, Cục đang xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, Cục Quản lý Thi hành án dân sự tăng cường tham mưu lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc, chỉ đạo trực tiếp với các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương; duy trì các cuộc làm việc trực tiếp, trực tuyến nhằm đôn đốc tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong xử lý tài sản các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tại địa phương, các cơ quan Thi hành án dân sự thường xuyên giao ban, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết án; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra và kiểm soát nội bộ. Trọng tâm là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý tài chính, thu-chi, tiền thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, chi phí cưỡng chế và tiền gửi tiết kiệm.

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Qua đó, các cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, siết chặt kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Cùng với kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng. Nhiều vụ việc phức tạp, gay gắt, kéo dài được tập trung giải quyết, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng và nâng cao chất lượng tổ chức thi hành án.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch

Trong quá trình vận hành theo mô hình tổ chức mới, Cục Quản lý Thi hành án dân sự tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, trong đó có nền tảng số thi hành án dân sự, tổ chức cán bộ, kế toán, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong Hệ thống đang chuyển mạnh từ phương thức truyền thống sang quản trị trên môi trường số, dựa trên dữ liệu và kết quả cập nhật theo thời gian thực. Nền tảng số Thi hành án dân sự và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) cơ bản hoàn thiện các tính năng phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Việc ứng dụng công nghệ giúp cơ quan quản lý chủ động theo dõi tình hình, nhận diện sớm khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra; qua đó hạn chế tình trạng bị động, giảm khâu xử lý thủ công và tăng tính minh bạch trong hoạt động thi hành án.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án dân sự với các bộ, ngành liên quan; cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài cũng được tăng cường.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi cho biết, việc vận hành mô hình cơ quan thi hành án dân sự một cấp, bỏ khâu trung gian đã giúp bộ máy cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương tinh gọn, quản lý tập trung, cơ cấu lại nguồn nhân lực, tập trung cho đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký và các Phòng thi hành án dân sự khu vực chủ yếu thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ tổ chức thi hành án. Nhờ đó, hiệu quả chỉ đạo được nâng lên rõ rệt, quy trình xử lý được rút ngắn, hoạt động kiểm soát trở nên thống nhất, minh bạch, góp phần khắc phục những hạn chế trước đây và phòng ngừa tiêu cực.

Song song với đổi mới tổ chức, toàn hệ thống thi hành án dân sự đang đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hàng loạt giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin như hệ thống biên lai điện tử, phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, xử lý văn bản qua trục liên thông, thông báo qua VNeID, tăng cường sử dụng chữ ký số… không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thi hành án mà còn giúp giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.