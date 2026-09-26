Ghế nóng: Mắc kẹt vì De Zerbi

Với những đội bóng giàu tiềm lực, 60 triệu euro có lẽ không phải vấn đề. Nhưng với Tottenham, đây là một bài toán kinh tế cần cân đong đo đếm khi CLB đang bội chi.

Trước đó, HLV De Zerbi gia nhập Tottenham trong bối cảnh mùa giải 2025-2026 đang diễn ra những chặng đua cuối cùng. Trước gánh nặng áp lực, chiến lược gia người Italy cùng các học trò trụ hạng thành công. Ông mô tả việc cứu Spurs là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của mình và được các trụ cột đội bóng ca ngợi.

Huấn luyện viên De Zerbi. Ảnh: Tottenham

Với tinh thần đó, Tottenham bước vào mùa giải 2026-2027 với nhiều hứa hẹn. 380 triệu bảng Anh đã được các ông chủ hào phóng “ném” vào thị trường chuyển nhượng, nhưng kết quả thi đấu đầu mùa nhận được đều toàn là cay đắng. Ở giải Ngoại hạng Anh, thất bại 2-3 trước Aston Villa mới đây khiến Tottenham rơi xuống vị trí chót bảng với thành tích 2 trận hòa, 3 trận thua. Ở Cúp Liên đoàn Anh, “Gà trống” cũng sớm dừng bước ở vòng thứ 3 sau thất bại 1-3 trước Liverpool.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi một nhà tài trợ của Hàn Quốc vừa kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng trước hạn vì thành tích thi đấu bết bát của Tottenham. Trong 6 tháng qua, có 2 nhà tài trợ chấm dứt hợp tác với “Gà trống”, tạo ra nguy cơ đứt gẫy tài chính.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Tottenham chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc sa thải HLV De Zerbi đã được tính tới. Mấy bữa nay, báo chí thể thao xứ sương mù loan tin, HLV Eddie Howe đã được ban lãnh đạo Tottenham tiếp cận. Trong gần 5 năm dẫn dắt Newcastle, ông Eddie Howe giúp đội bóng trở lại Champions League và vô địch Carabao Cup 2025. Đánh giá cao tài năng, bản lĩnh của HLV Eddie Howe, nhưng mấu chốt của Tottenham lúc này là khoản đền bù lớn đối với HLV De Zerbi.

Bởi vậy, chiếc “ghế nóng” ở Tottenham lúc này không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là bài toán tài chính. Thay HLV có thể là lựa chọn để tìm kiếm luồng sinh khí mới, nhưng cái giá phải trả cho quyết định ấy không hề nhỏ. Và kết quả của trận cầu tâm điểm với Manchester United vào ngày 10-10 tới sẽ giúp ban lãnh đạo Tottenham có câu trả lời về tương lai của HLV De Zerbi.