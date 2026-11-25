Trước đây, việc tiêu thụ hồng vành khuyên của người dân xã Hoàng Văn Thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Vào chính vụ, người trồng hồng thường xuyên bị ép giá, khiến thu nhập bấp bênh. Trước thực tế đó, năm 2022, anh Lý Ngọc Tú cùng 15 hộ dân khác trong xã đã liên kết thành lập HTX Quyết Tiến. Anh Lý Ngọc Tú, Giám đốc HTX cho biết: Ngay khi đi vào hoạt động, HTX trở thành cầu nối để các hộ thành viên đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, ngoài tiêu thụ quả hồng cho các thành viên (trên 33 ha), HTX còn liên kết, tiêu thụ hồng cho hơn 40 hộ trồng hồng khác với giá ổn định và cao hơn thị trường từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Hoạt động sản xuất tại Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp quế thạch Tân Hòa, xã Thiện Long

Giống như HTX Quyết Tiến, HTX Như Ý, xã Bắc Sơn cũng phát huy vai trò “bà đỡ” của mình để đứng ra tập hợp các hộ dân xây dựng vùng sản xuất thuốc lá nguyên liệu chất lượng, ổn định. Bà Bùi Như Ý, Giám đốc HTX cho biết: HTX có điều kiện về nguồn lực, sơ chế, tiêu thụ. Các hộ dân có điều kiện về đất đai, kinh nghiệm sản xuất. Từ đó, HTX đã đứng ra tập hợp, liên kết với các hộ dân trồng thuốc lá nguyên liệu. Trong đó HTX cung ứng toàn bộ vật tư, giống và bao tiêu sản phẩm. Năm 2026, HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ với gần 500 hộ dân để phát triển vùng sản xuất thuốc lá nguyên liệu với diện tích khoảng 250 ha. Từ sự đoàn kết, thống nhất, liên kết chặt chẽ giữa HTX với các hộ dân đã tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ, đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho cả HTX và người dân.

Không chỉ liên kết với các hộ dân để xây dựng vùng nguyên liệu, HTX Chế biến nông sản Lụa Vy, xã Quan Sơn còn liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, HTX. Bà Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX cho biết: HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất các loại trà. Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, HTX còn chủ động liên kết với 20 doanh nghiệp, HTX trong khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua việc liên kết giúp HTX mở rộng thêm thị trường tiêu thụ và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cùng với các HTX trên, thời gian qua, nhiều HTX trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng để khắc phục khó khăn, vươn lên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Liễu Xuân Du, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 72 HTX nông nghiệp có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ sản xuất. Việc liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất, tiêu thụ đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh, bên cạnh sự chủ động của các HTX, Liên minh HTX tỉnh cùng các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành trong đó có nội dung liên kết sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các diễn đàn kinh tế hợp tác để mở ra cơ hội liên doanh, liên kết cho HTX...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 600 HTX đăng ký hoạt động với trên 6.500 thành viên, trên 8.400 người lao động. Những năm gần đây, doanh thu bình quân của HTX trên địa bàn tỉnh đạt từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Với những kết quả đã đạt được cộng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, sự chủ động, nỗ lực của các HTX, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh đang có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh.