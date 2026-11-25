Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga Tass, hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần đến ngưỡng tới hạn do thâm hụt ngân sách quá mức, nợ công cao và chi phí vay nợ ngày càng tăng. Đây là nhận định của Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Valdis Dombrovskis khi trình bày báo cáo của Ủy ban châu Âu về tình trạng ngân sách các quốc gia thành viên - một quy trình được gọi là "Học kỳ châu Âu" (European Semester) - tại một phiên họp của Nghị viện châu Âu.

Báo cáo không đề cập đến vai trò của chi tiêu quân sự trong EU đối với tình trạng bất ổn tài chính ngày càng gia tăng. Theo ông Dombrovskis, tài chính công của EU "đang không đi đúng hướng" và đã chạm đến "thời điểm mang tính quyết định". Ông cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên EU cần thực hiện kỷ luật tài khóa, đồng thời chỉ ra ba xu hướng tiêu cực đang tác động qua lại lẫn nhau đối với tài chính công của các nước này.

Thứ nhất là tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Theo dự báo mùa thu của Ủy ban châu Âu, mức thâm hụt trung bình của EU sẽ tăng từ 3,1% GDP vào năm 2025 lên 3,8% GDP vào năm 2028. Ông Dombrovskis lưu ý rằng đến năm 2026, thâm hụt ngân sách của 12 quốc gia thành viên sẽ vượt quá 3% GDP, đồng thời cảnh báo rằng số lượng quốc gia vi phạm giới hạn này sẽ tăng lên 16 nước vào năm 2028.

Thứ hai, nợ công cũng đang gia tăng; dự kiến ​​mức nợ công trung bình trên toàn EU sẽ tăng từ 82,6% GDP vào năm 2025 lên 85,6% GDP vào năm 2028, chủ yếu do tình trạng thâm hụt ngân sách cơ bản. Ông cho biết thêm, trong năm nay, nợ công được dự báo sẽ vượt mức 60% GDP tại hơn một nửa số quốc gia thành viên EU, và vượt mức 100% GDP tại bốn quốc gia.

Vấn đề thứ ba là chi phí vay nợ của chính phủ ngày càng tăng. Ông Dombrovskis cho rằng xu hướng này xuất phát từ sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất trên các thị trường toàn cầu cùng với mức phí bù rủi ro cao hơn đối với trái phiếu chính phủ.

Tất cả những xu hướng này đều củng cố lẫn nhau: thâm hụt ngân sách làm gia tăng nợ công, trong khi nợ công tăng cao cùng với lãi suất cao hơn lại đẩy chi phí trả nợ của ngân sách chính phủ lên nhanh chóng, từ đó càng làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách.

Ông Dombrovskis đã không hề đề cập đến mức gia tăng nhanh chóng trong chi tiêu cho quá trình quân sự hóa tại EU - vốn được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng lớn ở châu Âu.

Theo dự báo kinh tế mùa thu 2026 của Ủy ban châu Âu, chi tiêu quốc phòng của EU dự kiến tăng từ mức tương đương 1,6% GDP năm 2025 lên 2,2% GDP vào năm 2028. Trong khi đó, chi phí trả lãi nợ công cũng được dự báo tăng từ 1,9% GDP lên 2,4% GDP trong cùng giai đoạn, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.