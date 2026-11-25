Theo ghi nhận của DKRA Group, ở phân khúc đất nền, nguồn cung sơ cấp trên địa bàn Đà Nẵng tháng 10/2026 tăng 2% so với tháng trước. Các chủ đầu tư vẫn khá thận trọng trong việc triển khai dự án mới. Theo đó, nguồn cung mới chỉ chiếm khoảng 2% trên tổng nguồn cung sơ cấp.

Mặt bằng giá thứ cấp của phân khúc đất nền tại Đà Nẵng tháng 10/2026 giảm trung bình 2% so với tháng trước.

Sức cầu chung có cải thiện so với tháng trước, tuy nhiên lượng tiêu thụ vẫn ở mức thấp. Giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án mới mở bán, trong khi các dự án sơ cấp còn lại ghi nhận thanh khoản khá khiêm tốn. Giá bán sơ cấp không biến động nhiều so với tháng trước.

Theo DKRA Group, các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng các chính sách chiết khấu mua sỉ, chiết khấu thanh toán nhanh, hỗ trợ lãi suất… nhằm cải thiện sức mua. Tuy nhiên mặt bằng giá thứ cấp giảm trung bình 2% so với tháng trước. Sức cầu thấp cùng áp lực từ chi phí lãi vay khiến một bộ phận nhà đầu tư chủ động điều chỉnh giá bán nhằm tăng khả năng cạnh tranh và cải thiện thanh khoản.

Ở phân khúc căn hộ, DKRA ghi nhận nguồn cung sơ cấp trên thị trường Đà Nẵng tháng 10/2026 duy trì xu hướng giảm tới 14% so với tháng trước. Phần lớn nguồn cung vẫn đến từ lượng hàng tồn kho, chiếm khoảng 92% tổng nguồn cung sơ cấp.

Phân khúc căn hộ hạng A và hạng B tiếp tục chiếm ưu thế, với tỷ trọng khoảng 84% tổng nguồn cung sơ cấp. Ngũ Hành Sơn tiếp tục là khu vực trọng điểm, dẫn đầu cả nguồn cung và sức cầu thị trường khi đóng góp khoảng 33% vào tổng nguồn cung sơ cấp và 51% tổng lượng tiêu thụ.

Tuy nhiên sức cầu thị trường ở mức thấp, lượng tiêu thụ giảm 22% so với tháng trước và giảm 35% so cùng kỳ năm trước. Thanh khoản tiếp tục chịu áp lực trước tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh điều kiện tín dụng chưa thuận lợi. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định nhưng mặt bằng giá thứ cấp tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 2-3% so với tháng trước.

Theo DKRA, các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc nhằm cải thiện khả năng tiêu thụ. Đáng chú ý, áp lực tài chính trong bối cảnh lãi suất còn ở mức cao khiến một bộ phận nhà đầu tư chủ động giảm giá bán để thu hồi vốn và cải thiện thanh khoản, qua đó tạo sức ép lên mặt bằng giá chuyển nhượng.

Ở phân khúc nhà phố/biệt thự, DKRA ghi nhận nguồn cung trong tháng 10 giảm khoảng 8% so với tháng trước, tập trung cục bộ ở những dự án sơ cấp đã mở bán trước đó với tỷ trọng đạt khoảng 90%. Sức cầu chung của thị trường duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 8% trên tổng cung sơ cấp và giảm khoảng 54% so với tháng 9/2026.

Phường Hải Vân tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung nhà phố/biệt thự và thanh khoản thị trường khi chiếm lần lượt 69,5% tỷ trọng nguồn cung và 100% lượng tiêu thụ sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp tăng nhẹ so với tháng trước và tiếp tục neo ở mức cao trước tác động của chi phí đầu vào.

Các chính sách bán hàng như kéo giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ ngân hàng… được các chủ đầu tư duy trì áp dụng nhằm kích cầu thanh khoản. Tuy nhiên mặt bằng giá thứ cấp giảm trung bình 5% so với tháng trước. Theo DKRA, nhìn chung trong ngắn hạn thị trường thứ cấp vẫn chưa đạt nhiều tín hiệu khởi sắc cả về thanh khoản và mức giá giao dịch.