Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết 222/2025/QH15 và tám nghị định hướng dẫn ban hành vào tháng 12/2025. Trung tâm vận hành theo mô hình “một trung tâm, hai địa điểm”: Thành phố Hồ Chí Minh (793–899 ha, khu vực Thủ Thiêm) và Đà Nẵng (300 ha). Cả hai địa điểm áp dụng cùng một bộ quy định và tiêu chí cấp phép.

Trong nhận định về tác động tích cực của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam lên nhóm Ngân hàng mới đây, Chứng khoán VnDirect cho rằng, cơ chế đặc thù và quản lý một cửa mang lại hai lợi ích cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam: (1) quy định tiệm cận hơn với thực tiễn quốc tế; và (2) quy trình cấp phép nhanh hơn, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn so với hệ thống đa cơ quan hiện tại.

Mô hình dựa trên cơ chế đặc thù trải rộng trên bốn lĩnh vực: (1) đặc thù về tư pháp, với tòa án và trọng tài chuyên trách; (2) đặc thù về ngoại hối, nới lỏng dòng vốn xuyên biên giới; (3) đặc thù về sở hữu và lao động, cho phép sở hữu 100% vốn nước ngoài và tuyển dụng lao động nước ngoài; và (4) đặc thù về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm tài chính chưa được kiểm chứng.

Nói cách khác, Việt Nam sẽ áp dụng một khuôn khổ theo chuẩn quốc tế riêng cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, nhưng vẫn vận hành trong bộ máy nhà nước hiện có.

Thêm vào đó, khung quản trị một cửa được kỳ vọng sẽ giúp đưa hoạt động cấp phép và giám sát vào một khuôn khổ thống nhất, từ đó giảm sự phân tán giữa Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương.

Để một trung tâm tài chính quốc tế có độ tin cậy quốc tế, hoạt động cấp phép và giám sát cần nằm dưới một cơ quan duy nhất được trao đủ thẩm quyền, qua đó giúp đẩy nhanh quy trình cấp phép, nâng cao trách nhiệm giải trình và giảm sự phân tán trong quản lý. Việc đặt Hội đồng Điều hành trực thuộc Thủ tướng Chính phủ càng củng cố logic này. Điều đó đưa hoạt động phối hợp liên ngành lên cấp cao nhất của Chính phủ, thay vì phụ thuộc vào sự hợp tác tự nguyện giữa các cơ quan.

Đối với ngành ngân hàng, tín dụng tăng 19,1% trong năm 2025, vượt tốc độ tăng huy động vốn 14,1%, và tỷ lệ tín dụng trên tổng sản phẩm trong nước đạt khoảng 145%, gần gấp ba lần mức trung vị 52% của nhóm được xếp hạng tín nhiệm “BB”. Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 10% giai đoạn 2026–2030 đòi hỏi tổng vốn đầu tư khoảng 38,6 triệu tỷ đồng (tương đương 40% tổng sản phẩm trong nước), trong khi riêng hạ tầng chiến lược cần khoảng 44,5 tỷ USD/năm (1.170 nghìn tỷ đồng), với kỳ hạn tài trợ 20–40 năm. Đây là thách thức lớn đối với các ngân hàng chủ yếu dựa vào tiền gửi ngắn hạn.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam bổ sung các kênh huy động vốn mới, bao gồm cho vay hợp vốn do ngân hàng nước ngoài dẫn đầu, cùng trái phiếu và quỹ đầu tư dẫn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài như quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trực tiếp vào các dự án. Những kênh này sẽ giúp giảm áp lực lên tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi và cạnh tranh huy động vốn, đồng thời phân tán rủi ro hạ tầng ra ngoài hệ thống ngân hàng.

Lợi thế của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nằm ở dòng chảy thương mại và tính chắc chắn về pháp lý, không chỉ ở chính sách thuế.

Mức thuế ưu đãi 10–15% của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam cao hơn so với Labuan và Hong Kong, trong khi Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai và Trung tâm Tài chính quốc tế Abu Dhabi áp dụng mức thuế 0%. Sức hút lớn hơn của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nằm ở khung cơ chế đặc thù, cấp phép một cửa, giấy phép “2 trong 1”, cùng hệ thống tòa án chuyên trách và trung tâm trọng tài có phán quyết được thi hành như phán quyết trong nước.

Kết hợp với các khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam hướng tới dòng chảy thương mại của Việt Nam (930 tỷ USD, tương đương 24.459 nghìn tỷ đồng, năm 2025). Theo ước tính của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, 80–90% giao dịch tài chính liên quan hiện đang được hạch toán tại Singapore và Hong Kong. Trung tâm đặt mục tiêu đưa một phần các giao dịch này về trong nước. Tuy nhiên, chính sách chỉ tạo điều kiện; Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam chỉ có thể vận hành thực chất khi có ngân hàng thành viên được cấp phép và các giao dịch đầu tiên được thực hiện.

VnDirect nhấn mạnh: Lợi ích lớn nhất Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam mang lại cho ngân hàng là giảm gánh nặng rủi ro. Khi trung tâm bổ sung thêm các kênh huy động vốn, ngân hàng sẽ giảm rủi ro tập trung khi tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm, thu hẹp chênh lệch kỳ hạn và chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng với huy động vốn.

Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam cần đối tác trong nước có chuẩn quản trị rủi ro và báo cáo tương đương. Do đó, các ngân hàng đã đạt chuẩn vốn theo Basel III và trích lập dự phòng theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế số 9 sẽ có lợi thế hơn khi tham gia các giao dịch cho vay hợp vốn.

Trung tâm cũng có thể mở ra các nguồn thu phí liên quan đến tài trợ thương mại, cho vay hợp vốn và tài trợ hạ tầng, cùng với tài chính xanh và dịch vụ trái phiếu. Điều này có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần, trong bối cảnh biên lãi ròng của hệ thống ngân hàng Việt Nam đang trong xu hướng giảm kéo dài.

Các ngân hàng Việt Nam đang xúc tiến thành lập công ty con tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Tám ngân hàng (VCB, HDB, LPB, SHB, NAB, TPB, MBB và MSB) đã được cổ đông thông qua chủ trương, trong khi ACB và TCB đang xin chủ trương. Tuy nhiên, chưa ngân hàng nào được cấp phép.

Ngân hàng được cấp phép sớm sẽ trở thành đầu mối thanh toán và có thể chiếm tỷ trọng vượt trội trong các dòng giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý và dịch vụ lưu ký. VnDirect ưu tiên VCB, TPB và MBB nhờ tỷ lệ an toàn vốn trên 10%, nợ xấu trong ngưỡng 3% và năng lực ngoại hối mạnh. HDB có thể gia nhập nhóm này khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới ngưỡng 3%. TCB, MSB, ACB và CTG xếp ở nhóm tiếp theo.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở thêm dư địa tăng trưởng trung và dài hạn cho các ngân hàng này.