Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng 11 đồng tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD, lên mức 25.679 đồng/USD. Ảnh minh họa

Sáng 25-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên ngày 24-11 (25.668 đồng/USD). Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.395-26.963 đồng/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.500 đồng/USD mua vào và 26.891 đồng/USD bán ra. So với phiên ngày 24-11, giá mua vào giữ nguyên, trong khi giá bán ra giảm 10 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục ổn định. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.580 đồng/USD mua tiền mặt, 25.610 đồng/USD mua chuyển khoản và 25.990 đồng/USD bán ra. VietinBank niêm yết tỷ giá trong khoảng 25.425-25.965 đồng/USD; BIDV ở mức 25.595-25.975 đồng/USD; Agribank niêm yết giá mua chuyển khoản 25.570 đồng/USD và bán ra 25.980 đồng/USD; ACB giao dịch USD trong khoảng 25.570-25.960 đồng/USD. Các mức giá này không thay đổi so với phiên ngày 24-11.

Đối với các ngoại tệ khác, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá euro ở mức 26.731 đồng mua vào và 29.545 đồng bán ra; bảng Anh ở mức 31.978 đồng mua vào và 35.344 đồng bán ra. Tỷ giá yên Nhật được niêm yết ở mức 153 đồng mua vào và 169 đồng bán ra; đô la Australia ở mức 16.215 đồng mua vào và 17.922 đồng bán ra.

Tại Vietcombank, tỷ giá euro được niêm yết ở mức 27.653,30 đồng mua tiền mặt, 27.932,63 đồng mua chuyển khoản và 29.112,05 đồng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. Đối với bảng Anh, Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 32.997,93 đồng, mua chuyển khoản 33.331,25 đồng và bán ra 34.399,70 đồng, không thay đổi so với ngày 24-11.

Tỷ giá đồng yên Nhật Bản tại Vietcombank ở mức 156,25 đồng mua tiền mặt, 157,83 đồng mua chuyển khoản và 167,01 đồng bán ra, giữ nguyên ở cả ba chiều so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD ổn định trong phiên giao dịch ngày 25-11 sau khi giảm trong phiên trước đó. Theo Reuters, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 103,85 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước, sau khi giảm 0,44%.

Trong khi đó, đồng euro giao dịch quanh mức 1,0961 USD, giảm 0,03%; bảng Anh ở mức 1,3106 USD, giảm 0,05%. Đồng yên Nhật giảm nhẹ, tỷ giá USD/JPY tăng 0,03%, lên 159,28 yên/USD. Trái lại, đô la Australia tăng 0,29%, lên 0,6657 USD sau khi số liệu lạm phát tháng 10 của nước này cao hơn dự báo, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Australia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, trong đó có tăng trưởng GDP quý III và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 - thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch đang đặt cược 97% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Những kỳ vọng này, cùng diễn biến của thị trường chứng khoán và triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ, tiếp tục tác động đến xu hướng của đồng USD.