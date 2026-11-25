Ngày 25/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (25/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 412 - 416/tấn (tăng 2 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 4 USD/tấn dao động 498-502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 6 USD/tấn dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động 339 - 343 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC ĐI XUỐNG

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường tiếp tục đi xuống. Giá thu mua đồng loạt giảm từ 500 - 600 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 70.500 - 71.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 71.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm xuống 71.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khi giảm xuống còn 70.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Tây Nguyên trong khoảng 70.500 - 71.300 đồng/kg

Đà giảm kéo dài diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ 2026 - 2027. Nguồn cung vụ mới được kỳ vọng gia tăng, trong khi giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế liên tục suy yếu.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục chìm trong sắc đỏ trên cả hai sàn giao dịch London và New York.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 27 USD/tấn, xuống còn 2.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 37 USD/tấn, xuống 2.828 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,18%, xuống còn 274,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,28%, xuống 267,75 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 0,36%, còn 261,15 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ỔN ĐỊNH

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang. Giá thu mua tại các địa phương không thay đổi, dao động trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 132.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 130.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 128.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 128.000 đồng/kg.

Giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt không biến động.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.748 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Malaysia tiếp tục dẫn đầu về giá với mức 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.184 USD/tấn. Tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ÍT BIẾN ĐỘNG

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 449 yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 không có biến động ở mức 414 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 1,01 Baht (1,09%) xuống mức 91,37 Baht/kg. Giá chào xuất khẩu cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 giảm 1,34 Baht xuống 83,56 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.545 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,70%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.610 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,81%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 233,10 Cent/kg, tăng 2,10%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 235,50 Cent/kg, giảm 1,05%.

Giá cao su hôm nay tập trung tăng tại SHFE nhưng chưa lan sang các sàn còn lại. Thị trường Thái Lan giảm; sàn TOCOM đi ngang, trong khi hợp đồng TSR20 tại SGX biến động trái chiều, cho thấy thị trường cao su thế giới vẫn phân hóa theo từng sàn và kỳ hạn.

GIÁ THỊT LỢN QUAY ĐẦU GIẢM

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt giảm giá ở 13/15 tỉnh, thành phố được khảo sát, chỉ Cao Bằng và Sơn La duy trì mức thu mua của ngày hôm trước. Trong đó, Phú Thọ ghi nhận mức giảm mạnh nhất cả nước, xuống còn 52.000 đồng/kg.

Tuyên Quang giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 51.000 đồng/kg. Hải Phòng và Lai Châu cũng giảm về mức 53.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên đồng loạt giảm xuống 53.000 đồng/kg, ngang mức giá tại Cao Bằng và Sơn La.

Sau điều chỉnh, giá lợn hơi miền Bắc chỉ còn dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, thấp nhất trong ba khu vực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay cũng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 55.000 đồng/kg, Gia Lai giảm tương ứng, còn 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa đồng loạt giảm xuống 52.000 đồng/kg. Đà Nẵng giảm 1.000 đồng/kg, cùng mức giá với Hà Tĩnh và Quảng Ngãi. Trong khi đó, Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục duy trì mức thu mua 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay cũng xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, không còn địa phương nào duy trì mức giá 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm xuống 55.000 đồng/kg. Tây Ninh giảm về mức tương đương.

Giá lợn mảnh ở các chợ đầu mối tại TP.HCM phổ biến quanh mốc 72.000 - 75.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt lợn bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ lợn 71.000 đồng/kg…

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg, còn 53.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ lùi về 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.