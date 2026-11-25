Dẫn nguồn tin từ những người nắm rõ sự việc, Bloomberg cho hay trong bài phát biểu hôm thứ Ba (24/11), ông Huang khẳng định mình được phục chức không phải vì là một "tech bro" (gã công nghệ tự cho mình có đặc quyền) đứng trên pháp luật. Ông nhấn mạnh từ nay hội đồng quản trị sẽ buộc ông phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Phát biểu tại trụ sở chính của công ty ở Santa Clara, bang California, ông Huang nói với nhân viên rằng ông đã khiến họ thất vọng và đây là "cuộc họp công ty khó khăn nhất" mà ông từng trải qua.

Ông thừa nhận đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì có cơ hội thứ hai để lãnh đạo công ty mà ông đồng sáng lập cách đây ba thập kỷ.

Theo các nguồn tin, ông cũng chia sẻ rằng cuộc trò chuyện khó khăn nhất đối với ông trong thời gian qua là với vợ mình.

Bài phát biểu của nhà đồng sáng lập hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một cuộc họp toàn công ty tương tự được tổ chức mà không có ông, vào thời điểm doanh nghiệp đang chuẩn bị tìm người kế nhiệm.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Huang đã rời ghế CEO sau khi bị phanh phui có quan hệ "ngoài luồng". Tuy nhiên, trong một bước ngoặt gây bất ngờ vào hôm thứ Hai, hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định phục chức cho vị tỷ phú này. Ông Huang cho biết các thành viên hội đồng quản trị đã xem xét các dữ kiện liên quan và được Nhà Trắng đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào từ bản thân ông đối với an ninh quốc gia.

Không lâu trước khi ông Huang phát biểu trước nhân viên, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói với các phóng viên tại Washington rằng Nvidia là một "doanh nghiệp có trách nhiệm". Dù vậy, ông từ chối trả lời các câu hỏi về việc liệu Bộ Tư pháp có đang xem xét những tình tiết dẫn đến việc ông Huang tạm thời rời ghế CEO hay không.

Tại cuộc họp toàn công ty, ông Huang đã cảm ơn Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress vì đã điều hành công ty trong gần hai tuần ông vắng mặt ở vị trí CEO. Ông cũng nói với nhân viên rằng bản thân không thích cách lập kế hoạch kế nhiệm truyền thống và không muốn các lãnh đạo cạnh tranh nhau để giành vị trí cao nhất.

Thay vào đó, nhà đồng sáng lập Nvidia muốn giữ nhóm lãnh đạo ở cùng một cấp bậc, mỗi người tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình.

Trước đó, các video do nhân viên chia sẻ hôm thứ Hai cho thấy ông Huang trở lại trụ sở công ty trong tiếng vỗ tay và reo hò. Trong một bài phát biểu ngắn tại sảnh vào của tòa nhà, ông nói với nhân viên rằng mình "sẽ làm tốt hơn".

Sau khi tăng vọt gần 31% vào ngày ông Huang trở lại, cổ phiếu Nvidia đã giảm gần 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba. Giá trị vốn hóa của công ty hiện giảm gần 2.000 tỷ USD so với mức đỉnh hồi tháng 10.