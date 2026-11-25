Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số và đổi mới mô hình hoạt động mà Ngân hàng đã triển khai trong nhiều năm qua.

Cụ thể như sau:

+ Tên phòng giao dịch chấm dứt hoạt động: Phòng giao dịch Phước Long (KienlongBank Phước Long).

+ Địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch: Ấp Nội Ô, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.

+ Thời điểm chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 29/11/2026.

Đối với khách hàng đang giao dịch tại phòng giao dịch Phước Long, KienlongBank cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi và duy trì hoạt động giao dịch thông suốt.

Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại đơn vị tiếp quản hoặc tại các chi nhánh, phòng giao dịch và điểm giao dịch ATM/CDM/X-Digi Booth lân cận.

Cụ thể:

+ Đơn vị tiếp quản: Phòng giao dịch Hồng Dân (KienlongBank Hồng Dân)

+ Địa chỉ: Khu nhà phố 6D, TTTM Hồng Dân, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, ấp Ô Nội, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch và sử dụng dịch vụ ngân hàng thông qua hệ thống ngân hàng số X-Digi và ứng dụng KienlongBank Plus...

Các kênh giao dịch số được duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ liên tục, thuận tiện, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

KienlongBank trân trọng thông báo!