Điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh điều hành của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua là công tác sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đã tạo bước ngoặt rõ rệt. Toàn tỉnh đã xử lý hơn 1.000/1.260 cơ sở (tăng hơn 100 cơ sở so với kỳ báo cáo trước), nâng tỷ lệ hoàn thành từ khoảng 74% lên hơn 82% và đưa Lâm Đồng tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng cả nước, vươn lên thứ 9/34 tỉnh, thành phố.

Việc đẩy nhanh xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập và tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư giúp Lâm Đồng khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. (Ảnh: C.H)

Việc đưa tài sản công vào sử dụng hiệu quả hoặc cho thuê không chỉ chống thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai – tài nguyên mà còn tạo thêm dư địa không gian phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dịch vụ công.

Cùng với sắp xếp tài sản công, các động lực tăng trưởng khác của địa phương cũng duy trì đà đi lên. Hoạt động tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư mang lại kết quả tích cực khi tỉnh đã xử lý gần 320/365 dự án đầu tư ngoài ngân sách (tăng 25 dự án so với kỳ trước), với tổng vốn cập nhật hơn 218.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 18.000 ha. Đây là tiền đề quan trọng giúp sớm đưa dự án vào vận hành, tạo việc làm, tăng nguồn thu và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Ở góc độ tài chính công và hạ tầng, thu ngân sách nhà nước đến ngày 19/11 đạt gần 30.000 tỷ đồng (tăng hơn 420 tỷ đồng so với tuần trước, đạt gần 87% dự toán HĐND tỉnh giao). Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 13.500 tỷ đồng (gần 64% kế hoạch, tăng hơn 350 tỷ đồng so với kỳ trước). Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch ghi nhận lượng khách tăng cao kỷ lục gần đây; các địa phương, đơn vị cũng đang đẩy nhanh chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Các địa phương, đơn vị cũng đang đẩy nhanh chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 (Ảnh: C.H)

Phát biểu tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh rằng với địa bàn sáp nhập từ 3 tỉnh cũ, khối lượng nhà, đất dôi dư rất lớn nên kết quả hiện tại là nhờ lộ trình khoa học và sự vào cuộc quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, quỹ thời gian của năm 2026 chỉ còn hơn 1 tháng trong khi áp lực nhiệm vụ lớn, các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện chỉ tiêu, làm việc theo tinh thần "dễ làm trước, khó làm sau", tăng cường kiểm tra, giám sát theo từng mốc thời gian và không để dồn việc vào cuối năm. Trong đó, Sở Tài chính, Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương cần đẩy mạnh rà soát nguồn thu, nhất là thu từ đất đai, phấn đấu vượt dự toán; tháo gỡ nhanh thủ tục cấp phép mỏ khoáng sản khả thi để bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm; đôn đốc nhà thầu thi công "3 ca, 4 kíp" và quyết toán khối lượng ngay khi hoàn thành.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027, chú trọng bảo đảm môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an sinh xã hội, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm. Cách điều hành gắn chặt kỷ luật tiến độ, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường sẽ giúp Lâm Đồng giữ vững nhịp tăng trưởng, nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.