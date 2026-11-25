Giá chung cư Hà Nội và TP.HCM đứt chuỗi tăng

Sau nhiều năm liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý. Khi nguồn cung ngày càng được cải thiện, đặc biệt từ các dự án nhà ở xã hội, áp lực cạnh tranh có thể gia tăng, mở ra khả năng điều chỉnh giá trong những năm tới.

GIÁ CÓ THỂ GIẢM LÊN ĐẾN 40%

Từng được xem là phân khúc có sức tăng trưởng bền bỉ, chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đang đứng trước những thách thức mới sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Theo ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng quản trị G6 Group, chung cư tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM có thể đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể trong 2-3 năm tới.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mặt bằng giá căn hộ đã tăng quá nhanh trong những năm qua, tạo ra khoảng cách lớn giữa chi phí đầu vào và giá bán trên thị trường.

Phân tích về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Anh Quê cho biết, tại Hà Nội, giá căn hộ đã trải qua nhiều đợt tăng mạnh. Năm 2021, các sản phẩm thuộc phân khúc trung cấp có giá phổ biến khoảng 25-30 triệu đồng/m2. Trong giai đoạn 2021-2022, những căn hộ tiệm cận phân khúc cao cấp được chào bán ở mức 35-45 triệu đồng/m2, trong khi phân khúc cao cấp có giá trên 50 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng quản trị G6 Group

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mặt bằng giá của các phân khúc này đã tăng khoảng 3 lần so với năm 2021. Diễn biến trên cho thấy tốc độ tăng giá căn hộ tại Hà Nội trong những năm qua tương đối mạnh, vượt xa mặt bằng giá của giai đoạn trước.

Cùng với giá bán, chi phí đầu vào của các dự án bất động sản cũng có xu hướng gia tăng, từ chi phí xây dựng đến tiền sử dụng đất. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến giá thành phát triển dự án. Tuy nhiên, theo Chủ tịch G6 Group, việc chi phí đầu vào tăng không đồng nghĩa giá bán căn hộ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng như những năm vừa qua.

Bởi lẽ, khi mặt bằng giá đã tăng lên nhiều lần, khả năng tiếp tục tăng giá sẽ chịu những giới hạn nhất định, đặc biệt trong bối cảnh sức mua và khả năng chi trả của người dân có thể không theo kịp tốc độ tăng giá nhà ở.

Một trong những yếu tố có thể tác động đáng kể đến thị trường chung cư trong thời gian tới là sự gia tăng của nguồn cung. Theo ông Quê, khi nguồn cung căn hộ trở nên dồi dào hơn, đặc biệt với sự tham gia mạnh mẽ của phân khúc nhà ở xã hội, áp lực cạnh tranh giữa các sản phẩm sẽ ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư có thể phải điều chỉnh chính sách bán hàng, giá bán để tăng khả năng cạnh tranh và tiếp cận người mua. Điều này có thể tạo áp lực điều chỉnh lên mặt bằng giá chung cư tại hai thị trường lớn nhất cả nước.

Đáng chú ý, dù chi phí xây dựng và tiền sử dụng đất được dự báo tiếp tục tăng, yếu tố này không nhất thiết sẽ được chuyển hoàn toàn vào giá bán. Khi nguồn cung gia tăng và thị trường xuất hiện nhiều lựa chọn hơn, khả năng hấp thụ sản phẩm sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định mặt bằng giá.

Từ những phân tích trên, ông Nguyễn Anh Quê dự báo giai đoạn 2028-2030 có thể là thời điểm thị trường chung cư tại Hà Nội và TP.HCM bước vào một đợt điều chỉnh đáng kể. Mức giảm giá được ông dự báo có thể lên tới trên dưới 40% khi nguồn cung trở nên dồi dào hơn, đặc biệt nhờ sự phát triển của phân khúc nhà ở xã hội.

YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thực tế, những biến động về giá chung cư cũng nằm trong bức tranh chuyển động chung của thị trường bất động sản. Sau khoảng thời gian tăng trưởng nóng, thị trường đang dần bước sang một chu kỳ mới, nơi sự cân bằng cung - cầu và nhu cầu ở thực được đặt lên bàn cân nhiều hơn.

Nhận định về xu hướng này, bà Đặng Phương Hằng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khoảng hai năm tăng trưởng nóng. Trong hai năm vừa qua, giá bất động sản trên thị trường thứ cấp tăng rất mạnh, bình quân hơn 25% mỗi năm.

Tuy nhiên, thị trường hiện đã chuyển sang một giai đoạn mới. Có thể xem thời điểm hiện tại là khởi đầu một chu kỳ phát triển mới của thị trường.

Đặc điểm của giai đoạn này là thị trường đang dần tìm lại trạng thái cân bằng giữa cung và cầu. Nguồn cung hiện đã dồi dào hơn, trong khi nhu cầu cũng ngày càng bộc lộ rõ nét và có sự phân hóa giữa các phân khúc.

Thị trường bất động sản đang dần bước sang một chu kỳ mới

Chuyên gia CBRE nhận thấy có ba yếu tố sẽ trở thành động lực dẫn dắt thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Thứ nhất là dư địa đô thị hóa còn rất lớn. Quá trình đô thị hóa tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng cùng sự phát triển của hạ tầng và sự mở rộng không gian đô thị.

Tuy nhiên, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam hiện mới đạt khoảng 40%, thấp hơn đáng kể so với mức 70 – 80% tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Khoảng cách này cho thấy Việt Nam vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục đô thị hóa, qua đó tạo ra lực cầu nhà ở dồi dào trong dài hạn.

Tăng trưởng kinh tế không chỉ thúc đẩy hoạt động đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập và khả năng chi trả của người mua nhà. Chất lượng và mức độ lan tỏa của tăng trưởng kinh tế sẽ quyết định trực tiếp đến sức mua trên thị trường.

Thứ hai là động lực từ tăng trưởng kinh tế. GDP Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực qua các năm; riêng năm nay mức tăng trưởng được đề cập có thể đạt tới 9,9% và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Thứ ba là sự dịch chuyển trong cơ cấu nhu cầu: Nếu trước đây thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động đầu tư lướt sóng, thì hiện nay nhu cầu ở thực đang trở thành yếu tố dẫn dắt.

Người mua không còn tập trung chủ yếu vào phân khúc cao cấp như trước mà đưa ra những lựa chọn đa dạng, sát với khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư bất động sản của người dân vẫn là nhu cầu chính đáng và có quy mô đáng kể, nhưng khả năng hiện thực hóa sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực tài chính của người mua cũng như chính sách bán hàng linh hoạt của chủ đầu tư.