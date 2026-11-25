Thị trường trong nước

Sáng 25/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.679 đồng, tăng 11 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.395,05 - 26.962,95 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.325 - 26.375 VND/USD, tăng lần lượt 75 đồng chiều mua và 85 đồng chiều bán so với phiên trước.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 25/11 tại nhiều ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở cả 5 đồng tiền khảo sát, với EUR chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, tiếp đến là GBP; trong khi USD giảm tương đối nhẹ và giá bán ra tại cả nhiều ngân hàng đều duy trì dưới ngưỡng 26.000 VND/USD.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.560 - 25.970 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.595 - 25.975 VND/USD, cùng giảm 15 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 25/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 27.533,88 - 28.986,36 VND/EUR, giảm lần lượt 119,42 đồng và 125,69 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 27.694 - 29.078 VND/EUR, giảm 133 đồng ở chiều mua vào và 139 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hồi nhẹ 0,04% lên 103,89 điểm, sau phiên giảm đáng kể 0,45% mất mốc 104 điểm.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ ba, khi giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 tiếp tục được củng cố.

Trước đó, việc Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ và đồng USD tăng giá trong phiên thứ hai. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu, khi cổ phiếu Nvidia và các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) quay đầu giảm.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá gần 96% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8 - 9/12.

Trước đó, Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết, Fed vẫn còn nhiều việc phải làm để kiềm chế lạm phát; đồng thời, dự báo lạm phát sẽ ở mức khoảng 3,5% vào cuối năm 2026 và trở về mục tiêu 2% vào năm 2028.

Trong bối cảnh tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, giới đầu tư đang tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 25/11, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tháng 10 - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, cùng số liệu GDP.

Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở đánh giá lộ trình điều hành lãi suất của Fed trong thời gian tới. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát tại Mỹ gia tăng đều có thể củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, hỗ trợ đồng USD phục hồi và gây áp lực lên giá các hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh.

Ở chiều ngược lại, đồng EUR phục hồi từ mức thấp nhất trong 19 tháng, chủ yếu nhờ sự suy yếu của đồng USD. Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro nhìn chung ít thay đổi trong tháng 11, trong khi tình trạng suy giảm tại Pháp trở nên nghiêm trọng hơn do những bất đồng kéo dài về chính trị và ngân sách.

Thị trường hiện kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trước tháng 3/2027, sau hai lần tăng trong năm nay. Tuy nhiên, kỳ vọng này chưa đủ tạo động lực tăng giá bền vững cho đồng EUR, khi mặt bằng lãi suất tại Mỹ vẫn cao hơn và Fed được dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất sớm hơn ECB.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm, khi nhu cầu trú ẩn suy yếu và triển vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,55%, lùi về sát ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Bên cạnh đó, những diễn biến địa chính trị và chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo NBC, Nhà Trắng đang cân nhắc các hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Iran, bao gồm khả năng nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo nước này.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump cũng trở lại tâm điểm sau những diễn biến liên quan đến Nvidia. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty con của một số tập đoàn Trung Quốc tại Singapore. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang chuẩn bị tăng thuế quan đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 quốc gia khác./.