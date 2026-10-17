Gần dân, sát thực tiễn

Chủ động từ cơ sở, giữ vững địa bàn

Ở xã biên giới Trường Sơn, bảo đảm ANTT không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp đặt ra yêu cầu chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ thôn, bản.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trường Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác nắm tình hình trong Nhân dân được chú trọng, nhất là những vấn đề liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên trái phép và nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT.

Cùng với đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới được duy trì thường xuyên. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm phối hợp với tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và tổ ANTT tại thôn, bản tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ vậy, tình hình biên giới được giữ ổn định, không xảy ra vụ việc xâm phạm chủ quyền, vượt biên trái phép hay hoạt động truyền đạo trái pháp luật.

Công an xã Trường Sơn thường xuyên tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự các thôn, bản trên địa bàn - Ảnh: Công an xã Trường Sơn

Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Trưởng Công an xã Trường Sơn cho biết, chủ động nắm địa bàn, phòng ngừa vi phạm, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và phát huy vai trò của người dân là những giải pháp quan trọng để bảo đảm ANTT. Qua tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình, các hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện một số vụ việc liên quan đến vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép; sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản; đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề; sử dụng trái phép chất ma túy; vận chuyển thuốc nổ và một vụ việc có dấu hiệu xâm phạm thân thể. Các vụ việc được xử lý hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đáng chú ý, địa phương không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng, phức tạp trở thành điểm nóng về ANTT.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Mới đây, UBND xã Trường Sơn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân tại nhà văn hóa thôn Long Xuân, thu hút hơn 100 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền, nghĩa vụ của công dân và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân.

Lắng nghe dân, giải quyết việc từ gốc

Cùng với việc bảo đảm ANTT, xã Trường Sơn chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại và xử lý đơn thư, xem đây là kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

Từ đầu năm đến nay, Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn Đặng Văn Bình đã thực hiện 18 phiên tiếp công dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị. Trong các phiên này, không có công dân đến kiến nghị, phản ánh. Đảng ủy xã tiếp nhận 3 đơn của công dân qua các hình thức khác; Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy chuyển đơn đến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho công dân theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân bản Ploang-Rìn Rìn và thôn Trường Xuân theo kế hoạch. Qua đó, cấp ủy có điều kiện lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm để chỉ đạo giải quyết phù hợp.

Ở cấp chính quyền, Chủ tịch UBND xã Hoàng Mạnh Hà trực tiếp thực hiện 34 kỳ tiếp công dân. Các phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách và đời sống dân sinh được tiếp nhận, giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Theo số liệu tổng hợp của địa phương, cả 31 vụ việc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trong kỳ đều đã được xem xét, giải quyết.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Sơn Nguyễn Văn Trọng, thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại và giải quyết đơn thư; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tính công khai, minh bạch trong hoạt động công quyền tiếp tục được đề cao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Để hạn chế vướng mắc kéo dài, chính quyền xã tập trung rà soát, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời chuyển đơn thư đến cơ quan có trách nhiệm đối với các vụ việc vượt thẩm quyền. Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà xác định việc nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm giải quyết đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Tinh thần trách nhiệm còn được thể hiện qua việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Thủ tục hành chính, biểu mẫu, quy trình xử lý công việc, thời hạn giải quyết hồ sơ và mức thu phí, lệ phí được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đồng thời cập nhật trên trang thông tin điện tử của xã. Qua đó, người dân thuận tiện tra cứu, thực hiện thủ tục và giám sát quá trình giải quyết công việc.

Trong 9 tháng năm 2026, địa phương không phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực; không có đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được triển khai, góp phần chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Ở cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, người có uy tín và các tổ hòa giải cũng góp phần giải quyết mâu thuẫn, bất đồng trong đời sống thường ngày. Việc trao đổi, hòa giải trên tinh thần tôn trọng pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh những vụ việc phức tạp.

Từ việc phối hợp giữ vững ANTT đến nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, xã Trường Sơn đang từng bước củng cố nền nếp, kỷ cương ở cơ sở. Đây là điều kiện quan trọng để địa phương giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.