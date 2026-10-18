Nam bộ mưa dông về chiều, Bắc bộ nắng oi bức

Hơn 2 tuần nay, Hà Nội liên tục có nắng hanh khô từ sớm, trời ít mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Các chuyên gia khí tượng nhận định, hôm nay ngày 18-10, Nam bộ có nắng gián đoạn, mưa dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối. Mưa có thể lan từ khu vực Lâm Đồng xuống Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh và khu vực ven biển miền Tây. Miền Tây có thể xuất hiện mưa kéo dài đến đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Nhiễu động gió Đông tiếp tục tác động đến một số khu vực ven biển Nam Trung bộ, gây mưa từng đợt, tập trung ở Khánh Hòa. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế chủ yếu có nắng, thời tiết tương đối khô ráo. Mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, mưa có thể xen kẽ các khoảng nắng. Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đến Khánh Hòa tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, khiến mưa từng đợt. Chiều tối, mưa dông có thể lan sang một số khu vực cao nguyên thuộc hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ, ban ngày ít mây, nắng sớm và khô ráo. Nhiệt độ tăng dần về trưa và chiều, cao nhất khoảng 33-34 độ C, gây cảm giác oi bức trái mùa. Chiều tối, khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc bộ có thể xuất hiện mưa rào, dông cục bộ. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh cường độ yếu có khả năng tác động nhẹ đến miền Bắc từ chiều 21-10 đến rạng sáng 22-10, gây mưa rào và dông rải rác. Đến cuối tháng 10, không khí lạnh có thể tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình.