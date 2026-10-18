BHXH Việt Nam đạt 99,17% tiến độ chuyển đổi mã số BHXH

Tiếp tục đồng bộ dữ liệu sau chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội. (Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 16/10/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho 101.499.314 người đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi.

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi được triển khai theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi được thực hiện chính thức trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST). BHXH Việt Nam đã triển khai các nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ, chuẩn hóa thông tin người tham gia và phối hợp xử lý những trường hợp dữ liệu chưa thống nhất.

Theo kết quả tổng hợp đến ngày 16/10/2026, tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST là 102.346.428 người, bao gồm cả người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Trong số người đang tham gia BHXH, BHYT, có 101.499.314 người được chuyển đổi thành công, đạt 99,17%. Bên cạnh đó, 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; và 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

BHXH Việt Nam cho biết, các trường hợp chuyển đổi chưa thành công chủ yếu do thông tin cá nhân chưa thống nhất giữa các phần mềm nghiệp vụ hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa được đồng bộ đầy đủ. Với những trường hợp chưa đủ điều kiện, nguyên nhân chủ yếu là chưa có thông tin số định danh cá nhân/căn cước công dân hoặc thông tin chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, xác minh, bổ sung và hoàn thiện dữ liệu; xử lý các trường hợp chưa chuyển đổi thành công, đồng thời tập trung chuyển đổi dữ liệu của người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH được kỳ vọng góp phần hạn chế trùng lặp, sai lệch dữ liệu, tạo thuận lợi cho kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.