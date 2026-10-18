Xe phía trước bất ngờ giảm tốc, tài xế có bị phạt lỗi không giữ khoảng cách?

Theo Cục CSGT, việc kiểm soát khoảng cách an toàn giữa các phương tiện được thực hiện tại những vị trí có biển báo, vạch kẻ đường thể hiện khoảng cách, kết hợp với hệ thống giám sát để ghi nhận quá trình di chuyển của phương tiện.

Tại những vị trí này, biển báo và vạch kẻ đường giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, ước lượng khoảng cách với xe phía trước. Chẳng hạn, nếu mỗi vạch tương ứng 50m, tài xế có thể căn cứ vào số vạch để ước lượng khoảng cách giữa các phương tiện, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách phù hợp.

Việc giám sát không chỉ dựa trên con số khoảng cách tại một thời điểm mà còn xem xét quá trình di chuyển của phương tiện. Những trường hợp đường thông thoáng nhưng tài xế vẫn có thói quen bám sát đuôi xe phía trước, chỉ chuyển làn khi đã áp sát xe đi trước, có thể tạo ra tình huống nguy hiểm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Thực tế, khi lưu thông trên cao tốc, việc không giữ khoảng cách an toàn có thể khiến tài xế không kịp phản ứng nếu xe phía trước phanh gấp hoặc giảm tốc độ đột ngột. Hậu quả không chỉ là va chạm giữa hai phương tiện mà còn có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, đặc biệt khi nhiều xe di chuyển với tốc độ cao.

Không phải mọi tình huống khoảng cách giữa hai xe bị thu hẹp đều bị xử phạt; việc xác định vi phạm cần căn cứ diễn biến thực tế và dữ liệu giám sát.Cho đến nay, cuộc hội thoại này có hữu ích với bạn không?

Khoảng cách bị thu hẹp bất ngờ có bị phạt?

Một trong những vấn đề được người tham gia giao thông quan tâm là khi đã chủ động giữ khoảng cách an toàn nhưng một phương tiện khác bất ngờ chuyển vào khoảng trống giữa hai xe, người lái có bị xử phạt hay không? Tương tự là các trường hợp xe phía trước giảm tốc độ, chuyển làn, đường đông,...

Theo thông tin Cục CSGT đăng tải, những trường hợp khoảng cách bị thu hẹp do yếu tố khách quan, chẳng hạn phương tiện khác chuyển làn, giảm tốc độ đột ngột hoặc mật độ giao thông đông,... cần được phân biệt với hành vi cố tình không giữ khoảng cách an toàn.

Khi phương tiện khác chuyển làn vào khoảng trống phía trước, người điều khiển xe phía sau có thể phải giảm tốc độ để thích ứng với tình hình giao thông. Khoảng cách giữa hai xe vì thế có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Đây không phải căn cứ duy nhất để xác định người lái xe phía sau vi phạm.

Việc xem xét xử lý cần dựa trên diễn biến thực tế, dữ liệu giám sát và các tình tiết liên quan. Những trường hợp được xác định có yếu tố khách quan cần được phân biệt với hành vi chủ động bám sát xe phía trước, không điều chỉnh tốc độ và khoảng cách phù hợp.

Cục CSGT cũng đề cập tình huống một phương tiện chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn, khiến xe phía sau phải giảm tốc độ để duy trì khoảng cách. Trong trường hợp này, xe phía sau không mặc nhiên bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn.

Ngược lại, nếu người điều khiển chuyển làn thiếu quan sát, không bảo đảm an toàn và tạo tình huống bất ngờ cho phương tiện phía sau, hành vi chuyển làn không an toàn có thể bị xem xét xử lý theo quy định.

Vì sao không nên bám sát đuôi xe phía trước?

Theo Cục CSGT, qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, việc không giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện cùng chiều trên cao tốc là một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn, đặc biệt là tai nạn liên hoàn.

Khi xe phía trước phanh gấp, tài xế đi sau cần có đủ khoảng trống và thời gian để phản ứng, giảm tốc độ hoặc phanh xe. Nếu khoảng cách quá ngắn, việc xử lý tình huống có thể không kịp thời, dẫn đến va chạm liên tiếp với các phương tiện phía trước.

Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ, điều kiện mặt đường và mật độ giao thông; không chạy bám sát đuôi xe phía trước hoặc chỉ giữ khoảng cách tối thiểu để tìm cơ hội chuyển làn.

Trong quá trình lưu thông, tài xế cũng cần quan sát tình hình phía trước, chủ động giảm tốc độ khi cần thiết và bảo đảm an toàn trước khi chuyển làn. Việc giữ khoảng cách không chỉ nhằm tuân thủ quy định mà còn giúp hạn chế nguy cơ va chạm, giảm thiệt hại khi xảy ra sự cố giao thông.