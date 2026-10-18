30 tổ chức đăng ký ủng hộ trên 366 tỷ đồng tại Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại chương trình.

Dự chương trình còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Đặc biệt, có 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Trong những thời điểm đó, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc tiếp tục được phát huy. Năm 2024, ngay sau bão Yagi, MTTQ các cấp tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Năm 2025, hơn 1,4 triệu người dân cùng hơn 17.000 tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hơn 4.150 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung” năm 2025, sau hơn 45 ngày triển khai với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, 34.759 căn nhà bị hư hỏng được sửa chữa, 1.597 căn nhà bị sập được xây dựng lại cho đồng bào miền Trung.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cũng huy động gần 12.300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa và hơn 2,7 triệu ngày công, qua đó xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà. Những mái ấm được dựng lên không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn tạo động lực để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Công tác chăm lo người nghèo tiếp tục được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Riêng năm 2024, MTTQ các cấp vận động hơn 7.300 tỷ đồng; cùng nguồn lực ngân sách Nhà nước xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh và hơn 313.000 lượt học sinh, sinh viên đến trường. Trong hai dịp tết Ất Tỵ và Bính Ngọ, gần 1,4 triệu suất quà trị giá gần 1.000 tỷ đồng được trao tới các gia đình khó khăn.

Bên cạnh đó, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương vận động được hơn 470 tỷ đồng. Chương trình tri ân người có công với cách mạng tổ chức ngày 23/7 vừa qua huy động gần 12.000 tỷ đồng để xây nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc biểu dương 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đằng sau những tấm gương được tôn vinh là sự chung sức của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, người lao động và các nhóm thiện nguyện. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều đáng trân trọng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh để đất nước phát triển bền vững.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Gia Túc tuyên dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, không chỉ hỗ trợ khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp cần được đổi mới, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội do MTTQ Việt Nam vận động.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng… giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Trong số 225 tổ chức và cá nhân được tôn vinh, có 39 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ở Trung ương và địa phương; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Trung ương; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 30 đơn vị là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Trung ương, địa phương; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ thiện xã hội; 6 cá nhân tiêu biểu văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 cá nhân doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 7 tổ chức quốc tế.

Hưởng ứng lời kêu gọi tại chương trình, 30 tổ chức đã đăng ký ủng hộ tổng số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng, góp phần hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hướng tới thoát nghèo bền vững.