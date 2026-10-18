Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chiêu đãi Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.