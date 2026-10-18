Miền Bắc tiếp tục nắng hanh trước khi đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, miền Bắc và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa trời nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/10, sáng sớm cũng có nơi có sương mù nhẹ, trời nắng hanh, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Miền Bắc tiếp tục duy trì nắng hanh trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Đêm qua và sáng sớm nay (18/10), khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/10 đến 03 giờ ngày 18/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 52.3mm, Tân Tiến (Cà Mau) 79mm,…

Ngày và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.