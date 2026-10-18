Ngày này năm xưa (18/10): Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong ngành Giáo dục

* Ngày 18/10/1930: Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy. Từ ngày 14 đến 31/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng. Mặc dù tháng 5/1947, Văn phòng Trung ương Đảng mới chính thức được thành lập tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhưng căn cứ vào hoạt động thực tiễn của công tác Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 29/1/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là ngày truyền thống của văn phòng cấp ủy Đảng.

Hình ảnh Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Ảnh: baolaocai.vn.

* Ngày 18/10/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào tỉnh Lào Cai, thông báo cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thành công, Tuyên ngôn Việt Nam độc lập đã được tuyên bố, vua Bảo Đại đã tự nguyện thoái vị và chính thể Dân chủ Cộng hòa đã thành lập.

Người kêu gọi: “Từ đây đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, phải tranh đấu đến kỳ cùng để mưu tự do hạnh phúc cho dân tộc” và tin rằng “đồng bào Lao Cai sẽ nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ. Tất cả Nhân dân Lao Cai, không phân biệt trai gái, già trẻ, giàu nghèo, lương giáo, không phân biệt Mán, Mường, Mèo..., cùng nhau hăng hái đứng lên phấn đấu để củng cố nền độc lập của nước nhà và xây dựng nền hạnh phúc tự do cho dân chúng”.

Bác Hồ trò chuyện với giáo viên Bắc Lý tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27/3/1964. Ảnh: bqllang.gov.vn

* Ngày 18/10/1961: Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Tại thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), ngành Giáo dục tổ chức hội nghị thi đua, học tập Trường phổ thông cấp II Bắc Lý, phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong toàn ngành.

Phong trào “Hai tốt” trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Hai tốt” nghĩa là dạy thật tốt theo nguyên lý giáo dục của Đảng, đào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động phát triển toàn diện; học thật tốt, khắc phục khó khăn, tiếp thu kiến thức để xây dựng quê hương, có lý tưởng và sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nữ dân quân Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị) vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Tư liệu

* Ngày 18/10/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phụ nữ thi đua lao động, sản xuất. Đến dự “Hội nghị Phụ nữ Lao động tích cực lần thứ nhất của Hà Nội”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các tầng lớp phụ nữ đều phải “cố gắng thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giành thống nhất Tổ quốc. Phụ nữ công nhân cần tích cực tham gia quản lý thật tốt nhà máy, công trường. Phụ nữ nông dân cần hăng hái tham gia phong trào đổi công, hợp tác, gặt tốt vụ mùa, chuẩn bị tốt vụ chiêm năm tới. Các tầng lớp phụ nữ ở thành phố cần chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Chính phủ. Chị em làm nghề buôn bán cần giữ đức tính thật thà, đúng đắn, bài trừ tệ ‘mua rẻ, bán đắt’, tệ ‘mặc cả, nói thách’. Chị em phụ nữ phải hết sức chăm lo bảo vệ sức khỏe của con cái, vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc”.

* Ngày 18/10/1966: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo về tình hình cách mạng miền Nam. Phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị bàn về tình hình cách mạng miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích trước mắt là làm cho địch ngừng ném bom miền Bắc để vận chuyển chi viện cho miền Nam, chuẩn bị đánh mạnh hơn và phải nắm chắc thời cơ. Người ví: “Đây như kỹ thuật nấu cơm, nếu sớm quá thì cơm sống, muộn quá thì cơm cháy”.