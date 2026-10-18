TP. Hồ Chí Minh: Xử lý hơn 650m³ đất, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương. Các lực lượng tập trung xử lý khối lượng đất lớn, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng tập trung xử lý khối lượng đất lớn, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

Trong ngày, hơn 650m³ đất đã được xử lý. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn. Các phương tiện được sử dụng để hỗ trợ quá trình xử lý đất, mở rộng khu vực tìm kiếm tại Khu B.

Về kết quả quy tập, riêng trong ngày 17/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Lũy kế trong 3 ngày triển khai Đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 17/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 33 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 11 bộ có di vật kèm theo.

Ngày 17/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương

Tính chung từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với tổng cộng 764 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, trong đó có 318 bộ có di vật.

Cụ thể, ở Đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Sang Đợt 2, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai, tập trung mở rộng phạm vi tại Khu B. Đến hết ngày 17/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 33 hài cốt liệt sĩ đơn.

Theo thống kê, trong tổng số 764 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, có 731 hài cốt liệt sĩ được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và việc huy động phương tiện phục vụ xử lý đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là kết quả của quá trình tìm kiếm công phu, tỉ mỉ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.