Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên đường Nghi Tàm để thi công cầu Tứ Liên

Trên đường Nghi Tàm, các đơn vị sẽ bổ sung rào chắn cố định dài khoảng 150m tại dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 Nghi Tàm.

Cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng là dự án trọng điểm của Hà Nội.

Với đường Âu Cơ, rào chắn cũng được bổ sung tại dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 150m. Sau khi rào chắn, mặt đường còn lại tại các khu vực này rộng từ 6 đến 7,5m.

Đối với công tác tổ chức giao thông, phố Yên Phụ nhỏ được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Đường Nghi Tàm cũng tổ chức một chiều trên đoạn từ ngõ 276 đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4. Tuyến đường tạm phục vụ thi công được tổ chức một chiều từ ngõ 276 Nghi Tàm đến ngõ 34 Âu Cơ.

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ phương tiện phục vụ thi công, bị cấm hoạt động trên đường Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên.

Khu vực nút giao Thanh Niên – Yên Phụ, thành phố điều chỉnh hướng lưu thông, đóng một số dải phân cách giữa và bố trí các điểm quay đầu.

Phương tiện từ đường Thanh Niên đi về trung tâm nút giao sẽ rẽ phải liên tục vào đường Yên Phụ, quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để đi An Dương hoặc Nghi Tàm.

Ngoài ra phương tiện từ đường An Dương đến khu vực này chỉ được rẽ phải vào đường Nghi Tàm, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số 187 Nghi Tàm để đi Yên Phụ.

Nhằm hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi trung tâm Thành phố và chiều ngược lại chủ động lựa chọn các hướng thay thế như đường Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương; cầu Nhật Tân - Võ Chí Công hoặc cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương.